En pige valgte at melde sin tidligere plejefar for overgreb, som han skulle have begået ti år forinden.

En 64-årig tidligere plejefar er blevet frifundet i en sag om seksuelt overgreb på en tidligere plejedatter.

Det har Retten i Næstved besluttet mandag eftermiddag.

Anklager Anne Marie Fink kan efter domsafsigelsen fortælle, at retten ikke havde fundet beviserne tilstrækkelige.

- Det var jo ord mod ord, og så kan det nogle gang blive svært at bevise, forklarer hun.

Den samme mand blev i 2009 idømt fem års fængsel for overgreb mod tre andre plejedøtre i hans og hustruens daværende hjem i Skælskør.

Under retssagen har flere tidligere plejebørn været inden for at afgive forklaring om perioden fra 2006 til 2007.

Den 64-årige mand var tiltalt for at beordre tøjet af pigen "næsten hver dag", som der stod beskrevet i anklageskriftet.

Han var desuden tiltalt for at have samleje med den da 7-årige pige i samme periode.

Men mandag er han altså blevet frifundet for anklagerne.

Sagen skulle have været for retten i februar, men på grund af coronakrisen blev den udskudt.

Desuden mødte manden ikke op til retssagens oprindelige start i februar, fordi han var blevet ramt af "en svær stressreaktion".

/ritzau/