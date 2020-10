Brandvæsnet kæmper i disse timer mod flammer, der har godt fat i et plejecenter i Kollund, Sønderjylland.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

»Vi arbejder fortsat dernede. Der er tale om et rækkehus, som er tilknyttet et plejecenter, og der har været kraftig ild i det,« siger vagtchef Ivan Gohr Jensen.

»Alle er ude af bygningen, og en enkelt er bragt til skadestuen til tjek,« tilføjer han.

Brandvæsnet har fået branden under kontrol, men det er uvist, hvornår man forventer at have slukket branden helt.

Røgen fra den voldsomme brand har tidligere været farlig, men vagtchefen fortæller, at røgfanen nu er så svag, at den ikke er til større fare.

»Men man skal aldrig stikke snuden helt ind i røgen,« slutter han.

Opdateres...