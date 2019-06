Personale fra fire brandstationer er sat ind for at bekæmpe en naturbrand i Nordjylland.

Det er et større plantageområde ved Råbjerg Mile tæt ved Ålbæk, der søndag eftermiddag står i flammer, oplyser Nordjyllands Beredskab til TV 2.

»Vi har en plantagebrand på et område på 1x1 kilometer i svært fremkommeligt terræn,« siger fungerede chefvagt ved Nordjyllands Beredskab Diana Sørensen til TV 2.

Brandmænd fra Ålbæk, Skagen, Sindal og Hjørring arbejder med at slukke branden, og beredskabet er ved at kalde ekstra mandskab ind.

»Man skal have mere vand og flere folk frem. Det blæser rimeligt heftigt deroppe, men den sidste melding, jeg har fået er, at det er rimeligt under kontrol,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard, ved 17.30-tiden.

»Det er heldigvis et ret ubeboet område, men der vil selvfølgelig være nogle røggener,« siger vagtchefen.

Branden er klokken 17 stadig i gang, og den er ikke under kontrol inde i området, da det er i et svært fremkommeligt terræn. Men der er kontrol over standsningsbælterne rundt om branden. I standsningsbælterne pløjer brandfolkene jorden op, så de sikrer sig, at ilden ikke kan brede sig.

Det oplyser beredskabsdirektør ved Nordjyllands Beredskab Diana Sørensen til Ritzau.

»Det blæser kraftigt i området, så den spreder sig ret hurtigt,« siger Diana Sørensen.

Hun kan ikke give et bud på, hvornår branden er under kontrol.

»Lige nu forsøger vi bare at komme ind til området og få nok vand ind i området, så der går nogle timer endnu i hvert fald.«

»Jeg gætter allerede nu på, at vi kommer til at være der i løbet af natten med nogle brandvagter til at holde øje med udviklingen,« siger hun.

En del af Råbjergvej samt flere andre små veje er spærret af

Det er uvist, hvad årsagen til branden er, men der er meget tørt i området for tiden på grund af varmen.

Ingen mennesker eller dyr er kommet til skade som følge af branden, og der er heller ikke udsigt til, at det bliver nødvendigt at evakuere nogen.

B.T. følger sagen...