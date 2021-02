Justitsministeren vil med otte nye initiativer have nedbragt sagsbehandlingstiden i retssystemet.

Dommerne er klar, anklageren er klar, forsvareren er klar, og vidnerne er klar i retten. Måske også en tolk har sat sig til rette i retssalen. Men den tiltalte bliver væk.

Igen.

For det er langtfra et særsyn ved de danske domstole, at en tiltalt udebliver fra sin retssag, der dermed bliver aflyst. Og ud over at spilde en masse menneskers tid, får det også sagen til at skride frem i sneglefart.

Sagsbehandlingstiden i retsvæsnet har i længere tid været lang. Alt for lang, mener justitsminister Nick Hækkerup (S), som med otte nye initiativer vil effektivisere systemet - men særligt fokus på tiltaltes pjækkeri.

- En af årsagerne (til de lange behandlingstider, red.) er, at for mange tiltalte med fuldt overlæg vælger at blive væk fra retsmøderne, der så må udsættes, siger Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

- Det er en direkte hån mod retsfølelsen, og det er spild af de fremmødtes tid. Det er uacceptabelt, og det skal have tydeligere konsekvenser at udvise mangel på respekt for vores retssystem, siger han.

Et af initiativerne lyder på, at en tiltalt kunne straffes økonomisk ved at blive trukket i offentlige ydelser, hvis den pågældende bliver væk fra et retsmøde uden lovlig grund.

Og møder en tiltalt ikke op til en sag, vedkommende har anket, skal sagen kunne afvises.

Derudover skal en tiltalt dokumentere sit fravær, inden et retsmøde går i gang. Ellers fortsætter sagen uden vedkommende. Dette har hidtil ikke været den gængse praksis.

Også computere skal være en del af løsningen i form af flere digitale retsmøder, ligesom det skal være muligt at forkynde en såkaldt udeblivelsesdom digitalt.

En analyse af straffesager fra Københavns Vestegns Politi viser, at udsættelse og omberammelse af retsmøder er en væsentlig årsag til, at der går for lang tid, fra der rejses tiltale i en straffesag, til der falder dom i retten.

Eksempelvis har en konkret sag måttet udsættes 13 gange, hvor den tiltalte i perioden fra den første tiltale til den endelige afgørelse i retten nåede at blive tiltalt for 16 nye forhold.

Forslagene fra justitsministeren er sendt i høring og ventes fremsat i marts 2021.

