Et 27-årigt pizzabud blev mandag aften overfaldet i Aarhus C. Det oplyser Østjyllands Politi i et uddrag af døgnrapporten.

Pizzabuddet var i færd med at bringe pizzaer ud i området omkring Falstergade og Ny Munkegade, da han følte sig forfulgt af en mørk BMW.

»Da han standsede ved indkørslen til Falstersgade, steg to mænd ud af BMW’en, gik hen til den 27-åriges bil og begyndte at slå og sparke til ham, mens han sad inde i bilen,« skriver politiet i døgnrapporten.



Det 27-årige pizzabud har forklaret til politiet, at den ene af mændene på et tidspunkt tog en foldekniv frem, men gemte den væk igen, da den anden sagde, at han ikke skulle stikke.

Den 27-årige flygtede ud af bilen med begge mænd i hælene, men kort efter vendte de om og kørte væk.



Politiet har udsendt et signalement af de to formodede gerningsmænd. Den ene beskrives som 20-23 år og 170-180 centimeter høj. Han havde kort hår i siderne og længere hår på toppen og var iført en dynejakke.

Den anden beskrives som 20-23 år med sort hår, der var kort i siderne og med krøller ovenpå. Begge gerningsmænd beskrives som 'ikke etnisk dansk af udseende' og mørk i huden. De talte begge arabisk.



Østjyllands Politi hører gerne fra eventuelle vidner til episoden. Politiet kan kontaktes på telefon 114.