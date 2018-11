Et 15-årigt pizzabud blev overfaldet og udsat fra røveri, da han søndag skulle aflevere en ordre til Kirkevej i Viby uden for Aarhus.

Da budet kom frem til adressen, var der ingen hjemme, men da han vendte sig rundt og ville køre fra stedet, blev der råbt »han er her nu« fra en park ved siden af adressen.

Seks til otte somalisk udseende drenge iført mørkt tøj på cirka 14-16 år kom ud fra parken og omringede pizzabudet, der skriver Østjyllands Politi i søndagens døgnrapport.

Pizzabudet spurgte, om det var dem, der havde bestilt maden, og det bekræftede drengene, men de kunne ikke huske, hvilket navn maden var bestilt i - i stedet råbte de, at han skulle slippe maden.



Men budet ville ikke aflevere pizzaerne og holdt fast i kassen, hvori alle leveringerne var placeret.

Det resulterede i, at det 15-årige pizzabud fik en knytnæve i ansigtet og stjålet sine høretelefoner.

Røverne løb ind i parken, og budet forsøgte at følge efter, men da han kort tid efter kom tilbage til adressen, kunne han se, at hans cykel var væltet og at al mad og drikke i kassen var blevet stjålet.

Østjyllands Politi fortæller, at sagen nu er under behandling, men at de endnu ikke har nogen mistænkte i sagen.