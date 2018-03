Lørdag aften blev en Meny-forretning i Aarup på Fyn røvet af en mand, der var bevæbnet med en pistol.

Han løb med et ukendt pengebeløb, mens personalet låste sig inde i et lokale i forretningen.

Det skriver TV 2 Fyn.

Røveriet fandt sted omkring 20.45.

»Han beskrives som dansker, taler dansk, er mellem 28 og 32 år, cirka 180 til 185 centimer, iført sort hue med huller til øjnene, sort jakke, grå bukser, der beskrives som arbejdsbukser med sidelommer, og så en vigtig detalje; bukserne havde et lyst mærke på højre balle,« siger vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland.

Derudover oplyser Steen Nyland, at der foran Meny blev observeret to små, hvide biler, kort tid før røveriet fandt sted. Hvorvidt bilerne har noget med røveriet at gøre, har politiet endnu ikke fastslået.

Til BT oplyser vagtchefen, at politiet er ved at sikre videoovervågning fra supermarkedet, der forhåbentlig kan hjælpe dem med at komme frem til gerningsmanden.