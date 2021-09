To anmeldelser om stjålne kreditkort tikkede torsdag ind hos Østjyllands Politi.

Begge anmeldelser kom fra mænd, der havde fået stjålet deres kreditkort efter at have kørt med pirattaxaer i Aarhus.

Første gang gik det ved midnatstid ud over en 20-årig mand, der var stået ind i en pirattaxa ved Carl Blochs Gade i Aarhus C.

Da turen var så godt som overstået, afviste dankortautomaten i første omgang hans kort, og da han forsøgte at betale med MobilePay, var den gal igen.

Det endte med, at han fik turen ganske gratis – troede han.

Det vidste sig nemlig, at han havde fået ståjet sine kreditkort, og at de efterfølgende var blevet misbrugt.

Allerede en halv time senere var den så gal igen.

Denne gang gik det ud over en 40-årig mand, der satte sig ind i en pirattaxa på Guldsmedgade i Aarhus Midtby.

Ligesom det var tilfældet for den 20-årige, så virkede kreditkortet for den 40-årige mand heller ikke, da han skulle betale.

Igen tilbød den flinke chauffør og en medgerningsmand at give turen til den 40-årige mand gratis, og i dette tilfælde skulle det fejres med en tyrkisk dans.

Chaufføren og den anden passager havde dog andre planer end blot at vise dansen.

Det lykkedes nemlig at danse så tæt på den 40-årige, at de formentlig i den forbindelse har stjålet hans dankort og efterfølgende misbrugt det.

Østjyllands Politi efterlyser begge chauffører og den ene passager:

Chauffør nummer 1 beskrives som:

Mellemøstlig af udseende

25-30 år

170-180 cm høj

Spinkel af kropsbygning

Mørk i huden og med sort, kort hår og skægstubbe

Talte dansk med accent

Var iført en sort hoodie

Chauffør nummer 2 beskrives som:

Mellemøstlig af udseende

25-27 år

Cirka 170 cm høj

Spinkel af kropsbygning

Mørk i huden, sort hår og med et cirka fem cm langt fuldskæg

Talte dansk med accent

Var iført jeans og trøje

Passageren beskrives som:

Mellemøstlig af udseende

25-27 år

Kraftig af kropsbygning

Mørk i huden, sort slikhår og fipskæg på hagen

Talte dansk med accent