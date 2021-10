En 20-årig mand anmeldte søndag, at han havde været udsat for tyveri i forbindelse med en pirattaxa-tur.

Han forklarede, at han natten til søndag tog en pirattaxa hjem fra Åboulevarden i Aarhus. Da han skulle betale, opdagede han, at hans pung var væk. Den »fandt« taxachaufføren dog til ham i bilen, inden den 20-årige steg ud.

Senere opdagede den 20-årige, at hans kreditkort manglede, og at der var blevet hævet flere tusinde kroner fra hans konto.

Desværre er den 20-årig ikke den eneste, der er blevet ofre for pirattaxaer i Aarhus.

I starten af september efterlyste Østjyllands Politi tre mænd, efter to mænd havde fået stjålet deres kreditkort i en pirattaxa.

Første gang gik det ved midnatstid ud over en 20-årig mand, der var stået ind i en pirattaxa ved Carl Blochs Gade i Aarhus C 3. september.

Da turen var så godt som overstået, afviste dankortautomaten i første omgang hans kort, og da han forsøgte at betale med MobilePay, var den gal igen.

Det endte med, at han fik turen ganske gratis – troede han.

Det vidste sig nemlig, at han havde fået ståjet sine kreditkort, og at de efterfølgende var blevet misbrugt.

Allerede en halv time senere var den så gal igen.

Denne gang gik det ud over en 40-årig mand, der satte sig ind i en pirattaxa på Guldsmedgade i Aarhus Midtby.

Ligesom det var tilfældet for den 20-årige, så virkede kreditkortet for den 40-årige mand heller ikke, da han skulle betale.

Igen tilbød den flinke chauffør og en medgerningsmand at give turen til den 40-årige mand gratis, og i dette tilfælde skulle det fejres med en tyrkisk dans.

Chaufføren og den anden passager havde dog andre planer end blot at vise dansen.

Det lykkedes nemlig at danse så tæt på den 40-årige, at de formentlig i den forbindelse har stjålet hans dankort og efterfølgende misbrugt det.

De mange sager om pirattaxaer I Aarhus får nu Østjyllands Politi til at opfordre til, at man aldrig tager en pirattaxa.

»Tag en rigtig taxa eller brug offentlig transport,«fortæller de.