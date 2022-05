En 33-årig mand var ude for en noget usædvanlig oplevelse natten til søndag.

Han havde taget en pirattaxa hjem fra byen i Aarhus.

Da han skulle betale for turen, virkede automaten dog ikke, og han blev i stedet bedt om at overføre penge på MobilePay.

Da han var steget ud af pirattaxaen, ville chaufføren vise den 33-årige en dans, og chaufføren dansede rundt om ham.

Senere søndag opdagede den 33-årige, at hans kreditkort var blevet stjålet, og der var blevet hævet flere tusinde kroner.

Den 33-årige har givet følgende signalement af chaufføren:

Mellemøstlig af udseende, brun i huden

Cirka 25-30 år

Cirka 180 centimeter høj og spinkel

Sort fuldskæg

Talte dansk med accent

Østjyllands Politi opfordrer til, at man aldrig benytter pirattaxa, da der er flere eksempler på, at passagerer bliver udsat for tyveri og røveri.

Deres råd er derfor, at man tager en rigtig taxa eller bruger offentlig transport.