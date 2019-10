Ung mand tjente angiveligt titusindvis af kroner på at sælge digitale lærebøger til studerende.

Bagmandspolitiet vil gå efter en fængselsstraf til en 26-årig mand, som ulovligt har solgt digitale kopier af lærebøger til studerende. Det fremgår af en retsmødebegæring sendt til Retten på Frederiksberg, som Ritzau har fået en kopi af.

Den 26-årige er sigtet for at have solgt 228 digitale eksemplarer af forskellige lærebøger - selv er han uddannet inden for it og markedsføring, fremgår det af hans hjemmeside. Det er også lærebøgernes emner.

Lærebøgerne blev via Den Blå Avis solgt for mellem 85 og 500 kroner, står der i retsmødebegæringen, som Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) - i daglig tale Bagmandspolitiet - har udarbejdet.

Blandt andet skulle manden have solgt bogen "Pengeinstitutter i Danmark" for 450 kroner. Et års onlineadgang koster ifølge et bilag til retsmødebegæringen normalt 1380 kroner.

Ifølge sigtelsen har manden tjent 43.367 kroner på sin ulovlige forretning. Det beløb går Bagmandspolitiet efter at få konfiskeret.

Hos Bagmandspolitiet går anklager Dorte Frandsen efter at få fremmet sagen som en tilståelsessag. Det vil sige, at anklagemyndigheden har en forventning om, at manden i retten vil erkende sin skyld i vidt omfang.

Han er sigtet for at overtræde ophavsretsloven og normalt straffes den slags med bøde. Men når der er tale om en forsætlig overtrædelse, og der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder, kan det straffes med fængsel.

Strafferammen er fængsel i op til halvandet år.

Det er Bagmandspolitiets IPR-gruppe, der har efterforsket sagen. IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights - altså immaterielle rettigheder og herunder også ophavsret.

I foråret foretog IPR-gruppen ransagninger hos to mænd, først i Nørresundby i Nordjylland og siden i Valby ved København. Mændene havde ingen relation, men begge er mistænkt for piratkopiering af lærebøger.

Det er sagen fra Valby, som nu kommer for retten. Det kommer til at foregå 9. oktober ved Retten på Frederiksberg.

I november er der i den nordjyske sag berammet et retsmøde ved Retten i Aalborg.

/ritzau/