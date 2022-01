Den drabssigtede formodede pirat fra Nigeria er i Københavns Byret blevet siget for drabsforsøg under et grundlovsforhør. Han nægter sig skyldig.

I retten kan man se, at hans ben er amputeret, og at han sidder i kørestol.

»Han er iført beige bukser og har sit mundbind nede ved hagen. Desuden snakker han meget lavt, og en person oversætter for ham,« fortæller B.T.s journalist på stedet.

Piraten er sigtet for den 24. november omkring 19.12 til 19.23 i Guineabugten ud fra Nigerias kyst med tre andre - nu løsladte formodede pirater - at have affyret skud mod Esbern Snares helikopter med blandt andet en AK-47.

Tre andre formodede pirater, som har været tilbageholdt på det danske krigsskib Esbern Snare, er blevet løsladt. De har været tilbageholdt sigtet for forsøg på manddrab efter at have beskudt danske soldater. Fire formodede pirater blev dræbt. Fire andre blev tilbageholdt på den danske fregat, mens en sidste formodes at være faldet over bord og omkommet.

Piraten forklarer selv, at han var ombord på en båd med en række andre i Guineabugten, fordi han og de andre ledte efter et fartøj, som de skulle over i og dernæst sejle hen til en flod, hvor fartøj nummer to skulle lastes. Han var med på båden for at tjene penge ved at udføre opgaven med at laste båd nummer to.

»Da vi ledte efter båden, så vi helikopteren. Den fløj hen over os, men også væk fra os. Mellem klokken 8 og 9 så jeg et rødt lys og helikopteren begyndte at skyde på os,« siger den formodede pirat, der nu er sigtet for drabsforsøg.

Besætningen på det fartøj, den formodede pirat var ombord på, opdagede så et skib, forklarer han.

»Da vi nærmede os skibet, begyndte helikopteren at skyde, og så sagde en anden, at de ville dræbe os. Så kom en mindre båd ud fra det store skib og sejlede hen mod os. De skød mod os, de ramte vores båd, som sank. Jeg begyndte at svømme, og skruen fra båden ramte mit ben,« fortsætter han.

Dernæst opdagede piraten, ifølge sin forklaring, at hans ben var skåret over ved anklen. Da han vågnede dagen efter - på det danske skib Esbern Snare - kunne han se, at benet var væk.

Piraten fortæller videre, at de havde våben ombord, fordi der er dårlig sikkerhed i det område, de befandt sig i. Én af dem, han var sammen med, før han endte på Esbern Snare, kan muligvis have skudt mod den før omtalte helikopter. Den drabssigtede så ikke andre skyde, forklarer han.

I retten bliver piraten spurgt indgående ind til, hvad det var han og de andre formodede pirater skulle med den båd, de angiveligt ledte efter.

Han bliver også spurgt, om han var med til at styre den båd, de sejlede, og om han havde noget at skulle have sagt.

Det benægter han.

Piraten i grundlovsførhør kom til Danmark torsdag kl 21.30.

Der er navneforbud i sagen.

