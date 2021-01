Pilot fik ikke medregnet, at fly var længere om at nå op i 15 meters højde på grund af forhold på stedet.

Kvinderne sad bagest, mens deres mænd sad forrest i et lille propelfly, da de en dag i august skulle lette fra den lille ø Fur i Limfjorden.

Men det blæste formentlig mere, end den ene af mændene - piloten - havde regnet med, og det har ifølge Havarikommissionen spillet en rolle i det dødelige styrt.

Det er blandt de konklusioner, som Havarikommissionen kommer med mandag i en rapport om flystyrtet, der kostede de tre passagerer om bord livet.

Piloten kom alvorligt til skade, men han slap med livet i behold.

Der var flere forhold, som piloten regnede på, inden de satte sig ind i propelflyet. Det fortæller Flemming Nielsen, der er seniorundersøger ved Havarikommissionen.

Piloten tog højde for, at det ville tage længere tid at lette, når han fløj i medvind, at der var en hældning på bakken, og at tiden på jorden ville blive forlænget af, at der var græsunderlag i stedet for asfalt.

- Han tager højde for startløbet, altså kørslen på jorden, men han får ikke med i sine beregninger, at distancen, fra han lige kommer i luften, til han er i 15 meters højde, også er blevet øget, fordi han starter i medvind og på en græsbane, siger Flemming Nielsen.

Piloten valgte at lette i medvind, hvilket man sagtens kan. Men jo mere det blæser, jo længere tid kræver det at få flyet op i den fornødne fart, det kræver for at lette. Og det tager også længere tid at få flyet op i højde, efter at det er lettet.

Der var ifølge Havarikommissionens beregninger 660 meter fra starten af banen, til man når nogle træer for enden. De højeste af de træer er omkring 15 meter.

Ifølge Havarikommissionens rapport ville det kræve en distance på 714 meter at få propelflyet op i 15 meters højde på det givne sted.

Heller ikke i modvind ville det være muligt at have fået flyet op på daværende tidspunkt, vurderer Havarikommissionen.

Den konkluderer, at der ikke er systemiske fejl på den private flyveplads, og derfor fører undersøgelsen heller ikke til nogle sikkerhedsanbefalinger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

30. august 2020, hvor de to par havde sat sig ind i propelflyet, var planen at sætte kurs mod Billund. Men under take off ramte flyet et træ, styrtede og brød i brand.

De to mænd blev slynget ud af flyet. Piloten overlevede, mens 47-årige Mikkel Skjerning Gensø fra Horsens døde efter flere måneders indlæggelse.

Hans hustru, Ina Skjerning Gensø, og veninden Marie Borg døde i ulykken.

/ritzau/