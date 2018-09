To piger på 15 og 17 år sigtes for vold mod politiet. Det skete natten til lørdag på Vesterbro i København.

Hvad der lignede en almindelig opgave for politiet natten til lørdag, eskalerede hurtigt.

Her blev en patrulje nemlig overfaldet af to piger med slag og peberspray på Colbjørnsensgade på Vesterbro i København.

Det medførte, at den ene betjent begyndte at bløde fra næsen, mens flere andre blev ramt af pebersprayen.

Det oplyser central efterforskningsleder Kenneth Jensen fra Københavns Politi.

- Klokken 02.06 bliver vi kaldt ud til fire til fem personer, som er oppe at toppes. I forbindelse med at vi skal til at foretage anholdelser, bliver nogle politifolk udsat for vold.

- En bliver slået flere gange i ansigtet og får næseblod. Og den anden bruger så en peberspray, der rammer flere af vores folk, fortæller Kenneth Jensen.

De to piger er henholdsvis 15 og 17 år. De bliver begge sigtet for vold mod tjenestemænd. Pigen med pebersprayen bliver derudover sigtet for grov vold.

Det vides ikke, hvordan de forholder sig til sigtelsen, men de vil senere lørdag blive fremstillet i et grundlovsforhør.

/ritzau/