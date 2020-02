To piger konfronterede plejefar med mistanke om pædofili. Torsdag afgiver de forklaring i Retten i Næstved.

Han var altid sammen med hende.

Hun gik ikke i skole, hun gik altid med ham ud til hestene i stalden, han skulle putte hende hver aften, og han gik i bad med hende.

En kvinde er torsdag indkaldt som vidne i Retten i Næstved. Hun har som barn været i pleje hos en mand, der er tiltalt for at have begået seksuelle overgreb mod en anden plejedatter.

Vidnet boede hos manden og hans hustru samtidig med den pige, der ifølge anklagemyndigheden fra 2006 til 2007 blev udsat for daglige overgreb og adskillige voldtægter.

Den anden pige var næsten konstant i kontakt med sin plejefar, fortæller vidnet. Hun boede selv i hjemmet som teenager i 2007.

- Jeg var i bund og grund godt klar over, hvad der skete, siger kvinden.

Pigen, der menes at have været offer for overgreb, var dengang syv år.

- Det var altid ham, der skulle putte hende. Jeg ville gerne putte hende og læse godnathistorier, men jeg måtte aldrig, siger kvinden.

En aften i 2007 betroede den syvårige pige sig til vidnet og fortalte, at deres plejefar udsatte hende for overgreb.

- Hun kom op på værelset og fortalte mig, at han havde rørt ved hende, og at hun var bange. Jeg valgte at gå ned og konfrontere ham med det og kaldte ham pædofil. Han blev sur og bad mig pakke mine ting, fortæller hun.

Dermed endte vidnets ophold hos plejefamilien, der boede i Skælskør.

På nogenlunde samme måde endte et andet plejebarn sin tid hos manden og hans hustru. Også hun boede hos familien samtidig med offeret i sagen og er indkaldt som vidne i retten torsdag eftermiddag.

Hun var 13 år, da overgrebene mod den yngre plejesøster ifølge anklageskriftet blev begået.

- Engang kom jeg forbi hendes værelse, hvor døren stod på klem. Her så jeg ham sidde ved siden af hende med hånden mellem hendes lår.

- Da han så mig, smækkede han døren, siger kvinden om plejefaren.

Da vidnet senere konfronterede ham med sin mistanke om, at der foregik overgreb i hjemmet, blev hun smidt ud, forklarer hun.

Den tiltalte er i dag 63 år og nægter sig skyldig. Han er torsdag ikke mødt op i retten, da han ifølge en lægeerklæring er ramt af en "svær stressreaktion".

Han er tidligere dømt for overgreb begået mod tre søstre, der var i pleje hos ham og hans hustru fra 1999 til 2005.

/ritzau/