To piger på 9 og 14 år blev mandag kontaktet af fremmede mænd i Køge og Lejre, oplyser politiet.

To piger blev mandag eftermiddag kontaktet af ukendte mænd i byer på Sjælland.

Det fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport tirsdag morgen.

En 14-årig pige blev i Lejre kontaktet af en mand i en lysegrå bil, da hun var på vej hjem fra skole klokken 14.30. Han skal have spurgt pigen, om hun ville have et lift ind til byen.

Pigen løb herefter fra stedet og ind i en have, hvorefter manden kørte væk.

Manden beskrives som værende i 30'erne med mørkt, slidt tøj.

I Køge blev det klokken 15.24 anmeldt, at en niårig pige var på vej hjem fra SFO, da en ukendt mand greb fat i hende og fortalte hende nogle "ukvemsord". Pigen vristede sig fri og løb tilbage til skolen.

Ifølge politiet er der her tale om en uligevægtig eller psykisk syg person.

Manden beskrives som cirka 40 år, dansktalende, brun i huden og med langt, sort hår med dreadlocks. Han havde fuldskæg og sort neglelak.

Politiet oplyser ikke, om det kan være den samme mand, som pigerne har mødt.

Episoderne kommer oven i to andre episoder, hvor børn er blevet opsøgt af ukendte mænd.

Søndag aften blev en 11-årig pige forskrækket af en maskeret mand, som sprang ud fra et buskads ved en kirke i Jyllinge nær Roskilde. To uger forinden var en 11-årig dreng udsat for en lignende episode på det samme sted.

Begge børn slap væk på cykel.

/ritzau/