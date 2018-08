Tre unge piger tog natten til onsdag en taxi fra København til Aarhus. Men da de skulle betale regningen, stak de af.

Én af pigerne blev dog fanget efterfølgende. Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Politiet blev opmærksomme på sagen, da en patrulje ved Banegårdspladsen i Aarhus så, at en taxichauffør løb efter en pige. Betjentene hjalp chaufføren med at fange pigen, der blev tilbageholdt ved Rosenkrantzgade.

Til politiet forklarede chaufføren, at han havde kørt tre unge piger fra Københavns Hovedbanegård til banegården i Aarhus. De havde aftalt en fast pris, men da pigerne skulle betale, forsøgte de at stikke af fra regningen.

Den 15-årige pige, som det lykkedes at tilbageholde, erkendte ifølge politiet, at hun og hendes veninder havde forsøgt at løbe fra regningen.

'Patruljen tog kontakt til den 15-åriges mor, der overførte beløbet til hendes konto, så hun kunne betale taxichaufføren, hvad hun skyldte,' oplyser politiet i døgnrapporten.

Den unge pige blev derudover sigtet for bedrageri, ligesom de sociale myndigheder blev underrettet.

Politiet har en god formodning om, hvem de to øvrige piger er, oplyses det.