En 14-årig pige har anmeldt, at hun blev tvunget ind på et toilet og krænket af ung mand.

Derfor søger Syd- og Sønderjyllands Politi vidner, der kan hjælpe med opklaring af krænkelsen i shoppingcentret Broen i Esbjerg.

En 14-årig pige har anmeldt, at hun på et tidspunkt mellem 30. marts og 6. april blev tvunget ind på et toilet, hvor en ung mand forgreb sig på hende. Dog har hun først anmeldt overgrebet noget senere.

B.T. har været i kontakt med Syd- og Sønderjyllands Politi, der, af hensyn til efterforskningen, ikke vil udtale sig om, hvorfor man ikke kan oplyse den præcise dato.



Gerningsmanden beskrives som:

Ca. 18-20 år og almindelig af bygning.

Mellemøstlig af udseende, mørkt hår, mørke øjne.

Iført sort hættetrøje med lomme på maven og sorte bukser.

Talte dansk.

Har du set eller hørt om noget, der kan hjælpe politiet med opklaringen af sagen, kan du ringe på 114.