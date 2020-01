En 50-årig mand har ved Retten i Hjørring erkendt, at han påkørte en 12-årig pige og var skyld i hendes død.

En morgen i november sidste år blev en 12-årig pige kørt ned af en bil, da hun var på vej i skole på elløbehjul ved Østervrå i Nordjylland.

Pigen mistede livet ved ulykken.

Bilens fører, en 50-årig mand, blev efterfølgende sigtet og tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og for at have kørt bil i påvirket tilstand.

Tirsdag har Retten i Hjørring idømt manden ubetinget fængsel i et år og fire måneder. Han er kendt skyldig i begge forhold, som han var tiltalt for.

Det oplyser anklager Sofie Stokholm Jepsen fra Nordjyllands Politi.

- Dommen svarer til den praksis, der er i den type sager, og stemmer overens med den straf, som jeg gik efter, fortæller hun.

Forud for dommen havde manden erkendt sig skyldig.

Den dømte skal betale en erstatning til pigens forældre på to gange 75.000 kroner og er blevet frakendt retten til at køre bil i fire år.

Han var på tidspunktet for ulykken påvirket af hash og amfetamin, fremgik det af en blodprøve, der blev taget efterfølgende.

Netop fordi bilisten havde indtaget narkotika, inden han satte sig bag rattet, mente anklagemyndigheden, at det uagtsomme manddrab fandt sted "under særligt skærpende omstændigheder".

Og det var Retten i Hjørring enig i.

Pigen blev påkørt på Brøndenvej ved Østervrå mandag den 11. november klokken 07.25. Hun var iført cykelhjelm, men blev alligevel så svært kvæstet, at hun døde senere samme dag.

Den 50-årig mand blev anholdt og varetægtsfængslet efter ulykken.

Han erkendte allerede dengang, at han havde påkørt pigen, men nægtede sig skyldig i kørsel i narkopåvirket tilstand.

/ritzau/