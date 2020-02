Kraftig blæst fik træ til at vælte ned over barn og mor i Nykøbing Sjælland.

En pige på fire år meldes i kritisk tilstand, efter at et træ væltede ned over hende ved en parkeringsplads i Nykøbing Sjælland.

Det oplyser TV2 Øst søndag eftermiddag. Også barnets mor blev ramt af det væltede træ.

Voldsomme vindstød er årsag til, at træet væltede - angiveligt ved en gangsti, der forbinder en parkeringsplads med en svømmehal.

Øjenvidner har ifølge TV 2 Øst sagt, at træet var angrebet råd.

Midt- og Vestsjællands Politi vil ikke sige mere om hændelsen før mandag, oplyser vagtchefen.

/ritzau/