En mand fra Amager har i Københavns Byret fredag tilstået, at han i løbet af et år gentagne gange voldtog en femårig pige.

Forbrydelsen er så grov, at han bør han straffes med fængsel i syv til otte år, har en anklager sagt i retsmødet.

Den 47-årige kom i kontakt med pigen, fordi han havde et forhold til hendes mor. Derfor skulle han nogle gange passe barnet.

Mindst otte gange skaffede han sig samleje med barnet, og i tilståelsen indgår også, at han flere gange fotograferede og filmede hende med sin mobiltelefon.

I retsmødet har anklager og forsvarer stået langt fra hinanden, da de skulle komme med oplæg til dommerens afgørelse.

I Københavns Politi oplyser anklager Stine Winther, at hun har bedt om en straf på fængsel i syv-otte år, mens forsvareren mener, at fængsel i tre år er en mere passende afgørelse.

I sagen er også pigens storebror på ti år offer. Det skyldes, at manden viste ham en video med porno. Her kunne drengen se den 47-årige have samleje med en af drengens bekendte, og derfor er i dette tilfælde tale om blufærdighedskrænkelse.

På hans computer har betjente i øvrigt fundet en del børneporno, såvel billeder som videofilm.

Som en ekstra sanktion har anklager Stine Winther bedt om, at manden får forbud mod at få besøg af børn, der ikke er ledsaget af en voksen. Og at han ikke må opholde sig i boliger, hvor der befinder sig børn under 18 år.

Politiet kom på sporet af sagen sidste forår, og manden har været varetægtsfængslet siden 1. maj.

Dommen afsiges torsdag i den kommende uge. Her vil spørgsmålet om erstatning også blive afgjort.

/ritzau/