En 14-årig pige blev tirsdag aften ved 21-tiden overfaldet af en fremmed mand ved idrætshallen i Lille-Skensved.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt og Vestsjællands Politi.

Ved 21-tiden tirsdag aften gik pigen på en sti ved hallen i Lille-Skensved, der ligger nord for Køge.

Der mødte hun en fremmed mand, der uden varsel trykkede hende let på halsen og efterfølgende slog hende med hånden i ansigtet.

Pigen løb straks fra stedet og så ikke, hvor manden forsvandt hen.

Det er pigens mor, der har anmeldt episoden til politiet. Hun oplyste også politiet om, at en anden pige, der går i 9. klasse på Højelse Skole, for 2-3 uger siden havde været udsat for noget tilsvarende ved et supermarked i Lille-Skensved.

Anmelderen blev vejledt om at få sin datter undersøgt hos en læge for at få dokumenteret overgrebet, inden datteren afhøres nærmere til sagen, oplyser politiet i døgnrapporten.

Senere onsdag aften fik politiet yderligere en henvendelse om en mistænkelig mand, som en lokal 14-årig dreng havde set i samme område tirsdag aften.

Manden befandt sig i en lysegrå personbil og var med slukkede billygter fulgt efter drengen – dog uden at tage kontakt til ham.

Karen Lønstrøm, der er skoleleder på Højelse Skole i Lille-Skensved, siger til TV 2 Lorry, at lærere og pædagogerne snakket med eleverne om hændelserne. Børnene har i den forbindelse fået at vide, at de ikke må gå alene hjem.

»Børnene snakker selvfølgelig om, hvad der sket. Både med lærerne og deres forældre. Det, vi har sagt til børnene, er, at de ikke skal gå alene hjem, når de har været i klub om aftenen eller har været til sport eller på fritidsarbejde. Enten skal forældre hente dem, eller også skal de følges med andre børn,« siger Karen Lønstrøm til TV 2 Lorry.

Manden beskrives som 30-35 år, 180-185 cm høj, kraftig af bygning, iført kort, mørk jakke med hætten oppe. Oplysninger i sagen kan gives til politiet på tlf. 114.