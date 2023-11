Politiet har tirsdag eftermiddag modtaget en anmeldelse om, at en 11-årig pige er blevet tilbudt slik af en ældre mand.

Og på den baggrund har politiet indledt en efterforskning af sagen.

Det oplyser Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Hændelsen skulle være sket ved Rema 1000-butikken i Haarby nær Assens.

Over for B.T. siger vagtchef Kenneth Taanquist om efterforskningen:

»Vi skal afhøre forurettet, vidner og tjekke overvågning. Det er en ganske almindelig indledning af en efterforskning,« siger han.

Han tilføjer, at der på sociale medier er flere beskrivelser fra borgere, der har hørt om andre tilfælde, lignende tilfælde i området.

»Det indgår også, og dem, der måtte have været udsat for det, skal vi også have afhørt,« siger han. Om der er sammenhæng mellem sagerne, vides dog ikke.

Kenneth Taanquist siger, at manden bliver beskrevet som ældre, har gråt skæg og kører i en grå stationcar.

Det er ikke kun på Fyn, at sådan en sag i øjeblikket efterforskes

Det gør politikredsen i Midt- og Vestsjælland også.

For lidt over en uge siden blev en 11-årig dreng antastet af mand, som tilbød slik og lift til drengen, der sagde nej.

Ifølge politiet hev manden fat i drengens ærme.

Det lykkedes drengen at vriste sig fri, hvorefter manden steg ud af sin bil og jagtede drengen, der fortsat cyklede.

Drengen lykkedes med at komme hjem. Han fortalte om hændelsen til sin far, der straks alarmerede politiet.

Både Fyns og Midt- og Vestsjællands Politi kan træffes på telefon 114, hvis du ved noget om sagerne.