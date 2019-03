I sidste uge blev et barnelig fundet nær en ridesti i Hacienda Heigts i Los Angeles.

Liget var gemt i en sportstaske og viste sig at være den ni-årige Trinity Love Jones.

Retsmedicineren slog hurtigt fast, at der var tale om mord, og så gik jagten på den eller de skyldige ind.

Og i dag er to personer så blevet anholdt og varetægtsfængslet i forbindelse med sagen, skriver flere amerikanske medier.

Den ene af de anholdte er den 38-årige Emiel Lamar Hunt, som ifølge ABC News var kærester med den afdøde piges mor.

Han skal nu en tur på anklagebænken inden for det næste døgn, fortæller politiet i Los Angeles Sheriff's Department.

Politiet vil dog ikke uddybe, hvordan pigen blev slået ihjel, og selvom der altså er foretaget anholdelser, så er det endnu ikke fastslået med sikkerhed, hvem der slog Trinity Love Jones ihjel.

Sagen har fået fået stor opmærksomhed i USA på grund af den grove karakter, og mordet indgår nu i en kedelig statistik i Californien.

Ud af næsten 77.000 børn, der blev meldt savnet i Californien sidste år, vendte kun omkring 60.000 hjem igen. 49 af børnene blev fundet døde.

»Ingen ord kan forklare, hvad jeg føler lige nu. Jeg vil bare have svar. Jeg vil bare have retfærdighed,« siger Antonio Jones, som er far til det seneste offer.

Sagen om den ni-årige pige blev for alvor kendt i hele USA, da politiet offentliggjorde en tegning af hende i håb om at få informationer, som kunne hjælpe efterforskningen af sagen.