Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Helt nøgen kom en 16-årig pige løbende ind i en 7-eleven-butik en kold efterårsnat sidste år. Her blev hun mødt af en medarbejder, der med det samme slog alarm til politiet.

Imens havde den nu tiltalte 30-årige mand allerede ringet til alarmcentralen.

»Hun får det til at ligne en voldtægt (...) Jeg er ikke en voldsom fyr (...) Jeg vil gerne have, I kommer,« sagde han blandt andet.

Opkaldet til alarmcentralen er torsdag blevet afspillet i Retten i Lyngby. Her sidder den 30-årige mand blandt andet tiltalt for voldtægt, frihedsberøvelse, vold og trusler mod den unge kvinde. Selv nægter han sig skyldig i alle forhold.

Læs også 30-årig tiltalt i grufuld voldtægtssag: 'Du skal dø, jeg slår dig ihjel i nat'

Voldsparatheden stråler ellers ud af anklageskriftet, der beskriver en brutal voldtægt, hvor kvinden i to timer også blev udsat for gentagne slag i ansigtet, et halsgreb, der førte til tydelige mærker, og trusler på livet. Det på trods af skrig, gråd og fysiske protester fra kvinden, der i sidste ende formåede at vriste sig fri og flygte nøgen fra sin egen lejlighed.

Den tiltalte har en helt anden oplevelse af den oktobernat. Han beskriver selv samlejet som gensidigt og frivilligt og genkender hverken mærkerne på kvindens hals, som blev forevist i retten, truslerne eller volden.

I retten forklarede han, at han matchede med kvinden på datingappen Badoo, hvor han gav udtryk for, at han kun var interesseret i sex. Han mistede dog hurtigt interessen, og kontakten mellem dem stoppede igen.

Et par måneder senere – og et par dage før den pågældende nat udspillede sig – kontaktede kvinden ham igen på datingappen ifølge hans forklaring.

Den nu 30-årige mand blev anholdt kort efter, kvinden flygtede natten til 25. oktober sidste år. Foto: Bjørn Nielsen / Byrd Vis mere Den nu 30-årige mand blev anholdt kort efter, kvinden flygtede natten til 25. oktober sidste år. Foto: Bjørn Nielsen / Byrd

»Jeg gik ud fra, at grunden til, hun tog kontakt igen, var, at hun gerne ville ses og have sex,« sagde han i retten.

Hefter aftalte de at mødes i kvindens lejlighed.

Ifølge den 30-årige var det kvinden selv, der tog initiativ til samlejet. Han forklarede, at kvinden havde løjet om sin alder. Han troede, hun var 18, men hun var kun 16 år, hvilket fik ham til at tøve omkring samlejet.

»Jeg sagde nej, men hun insisterede på en måde,« forklarede han, hvorefter de ifølge ham både havde oralsex og vaginalt samleje. Et samleje, der pludselig stoppede.

»Hun synes, det gik for hurtigt, jeg trak mig ud og blev lidt mopset over det og satte mig i sofaen,« erkendte han.

Herfra er det tiltaltes forklaring, at kvinden indvilgede i at give ham oralsex igen – noget, som han valgte at filme, trods hun sagde nej til det.

»Jeg dummer mig så ved at filme igen. Det reagerer hun voldsomt på, bliver rigtig ked af det og løber ud af lejligheden.«

Adspurgt, om der var nogen form for vold, trusler og tumult i forbindelse med kvindens flugt, som beskrevet i anklageskriftet, lød det gentagne gange »overhovedet ikke. Det passer ikke.«

»Inden hun løb ud, nævnte hun så noget for dig om en voldtægtsanmeldelse?« spurgte anklager Sophie Gade.

»Nej, men det gik jeg ud fra. Jeg vidste jo godt, at når hun løb ud, at det nok var det, der ville ske,« lød svaret.

Den 30-årige er også tiltalt for vold eller trussel om vold rettet mod politibetjente i forbindelse med hans anholdelse. Her nægter han sig også skyldig.

Sagen fortsætter 14. februar.

Lyt til B.T.s kriminalredaktions nye podcast 'På Fersk Gerning' her (eller der hvor du normalt lytter til podcast):