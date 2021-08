En 13-årig pige var klokken 18.45 på vej hjem og gik ved Nordvestpassagen i Aarhus N, da en mand på cirka 30 år stopper hende.

Manden spørger, om den 13-årige var på vej hjem. Dette svarer hun dog ikke på.

Manden kører efterfølgende fra stedet, men vender kort efter tilbage for at spørge pigen, om hun vil have et lift, hvilket hun afslår.

Dette stopper dog ikke vedkommende i at vende tilbage og for tredje gang køre op på siden af pigen. Efter dette søger den 13-årige tilflugt ved en veninde, der bor tæt på.

Det var moderen, der klokken 19.51 henvendte sig til Østjyllands Politi, oplyser politiet i døgnrapporten.

Manden havde sort hår, sort skæg og kørte i en lille, ældre sort bil.

Politiet vil gerne i kontakt med manden for at afklare, hvad hans intentioner med at opsøge pigen var. De kan kontaktes på telefon 114.