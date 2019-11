En seksårig pige faldt mandag eftermiddag ud af et vindue på 1. sal fra Bjerregrav Skoles SFO i Randers.

En forælder, der var på stedet for at hente sit barn, så det ske - og han løb med det samme hen for at tilse pigen, mens hun lå på jorden.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Hurtigt blev der ringet efter 112 - og pigens far blev kontaktet.

Den seksårige pige blev kørt til Aarhus Universitetshospital for at blive behandlet for sine skader og komme til observation for hjernerystelse.

Hun har det efter omstændighederne godt, oplyser politiet i døgnrapporten.

Ulykken skete på Bjerregrav Skoles SFO på Over Fussingvej i Randers NV.

Politiet fik anmeldelsen om sagen klokken 15:43 mandag.