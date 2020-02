Det endte i en voldsom ulykke, da der 1. marts 2019 blev beskåret buske langs boldbanerne på Gug Skoles udendørsarealer i Aalborg.

Beskæringen blev udført med en buskrydder monteret på en traktor, som blev ført af en ung mand. Midt i arbejdet blev en ni år gammel pige, der befandt sig i et buskads, ramt af maskinen.

Hun fik alvorlige kvæstelser og døde, inden redningsmandskab nåede frem.

Mandag har Retten i Aalborg idømt traktorførerens arbejdsgiver – en 48-årig mand – en bøde på 40.000 kroner i forbindelse med sagen.

Arbejdsgiveren er kendt skyldig i overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Han skal foruden bøden betale en erstatning på 16.270 kroner.

Lovbruddet består i, at hans virksomhed ikke i tilstrækkelig grad havde sikret, at buskrydderen blev anvendt fuldt sikkerhedsmæssigt forsvarligt på ulykkestidspunktet.

Der har ikke været rejst tiltale mod føreren af traktoren, som på tidspunktet for ulykken var 23 år.

Han blev dog efter ulykken sigtet for uagtsomt manddrab, da der var mistanke om, at han havde udført sit arbejde på en så uansvarlig måde, at han var skyld i pigens død.

Men anklagemyndigheden i Nordjylland opgav at rejse tiltale mod traktorføreren, da man efter en grundig efterforskning vurderede, at der ikke var det fornødne mistankegrundlag.

I stedet blev hans arbejdsgiver tiltalt for brud på arbejdsmiljøloven.

Den 48-årige virksomhedsejer vedtog bøden og erstatningen.

/ritzau/