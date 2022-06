Lyt til artiklen

En 15-årige pige blev sent mandag aften antastet af en ukendt mand, da hun gik en tur langs et stisystem.

Klokken 22.45 ved søerne ved Mastrupvej i Støvring blev pigen ifølge eget udsagn passet op af manden.

Her tog han fat om pigen, der formåede at skubbe ham væk, samtidig med at hun råbte op. Det fik manden til at flygte fra stedet.

»Det er en meget ubehagelig oplevelse.«

»Derfor tager vi anmeldelsen seriøst, og vores efterforskning er i fuld gang: Vi håber, at vi kan få klarlagt, dels hvem personen er, dels hvad årsagen er til, at pigen blev antastet,« siger efterforskningsleder ved Nordjyllands Politi, politikommissær Mikkel Brügmann.

Politiet har efterfølgende foretaget flere undersøgelser på stedet med hunde, ligesom flere personer er afhørt.

Men det er endnu ikke lykkedes at finde frem til den ukendte mand, hvorfor politiet beder offentligheden om hjælp.

»Hvis man bor i området og har en udvendig overvågning, så kan det ligeledes være meget behjælpeligt for vores arbejde, hvis man gennemser sin overvågning og kontakter os, hvis personen ses på overvågningen,« lyder det fra politikommissær Mikkel Brügmann.

Personen beskrives som:

Spinkel af bygning

Cirka 180 cm høj

Iført grøn army-jakke med hætte

Politiet modtager henvendelser i sagen på telefon 1-1-4.

Desuden vil politiet fredag 15. juni være til stede i Støvring med en mobil politistation, hvor borgere kan henvende sig med spørgsmål eller oplysninger i relation til sagen.

Den mobile politistation kan findes på Støvring Bytorv ved Jernbanegade i tidsrummet fra klokken 10-14