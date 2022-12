Lyt til artiklen

Pia Jensen skulle torsdag hente sin søn i børnehaven Blåhvalen i Sulsted i Nordjylland.

Hun havde taget sin hundehvalp på 12 uger med, som ventede ude foran børnehaven i snor.

»Det tog mig vitterligt ikke mere end fem minutter. Jeg var der klokken 15.00 og var ude igen med min søn 15.05, og der var Bølle (hundehvalpen red.) blevet stjålet,« fortæller hun.

»Det gør mig ked af det, og det gør mig sur, at nogen kan finde på det,« slår hun fast.

Derfor har hun lavet et opslag på Facebook, hvor hun søger hjælp til at finde sin hvalp. Hun fortæller, at der har været stor opbakning til hendes opslag, der indtil videre er blevet delt af knap 10.000 personer.

Her forklarer hun også, at et vidne 'har set en kvinde tage hunden op i favnen og er gået med ham,' mens en anden beskriver 'jeg undrede mig i øvrigt over måden som kvinden prøvede at skærme for hunden.'

Men på trods af den store opbakning er Pia også blevet mødt af mange negative kommentarer.

Lige fra at det er synd for hunden, at den skulle stå alene ude i kulden, til hvorfor hun tog hundehvalpen med, og hvorfor hun ikke tog den med ind i børnehaven.

»Men man må jo ikke tage dyr med ind i en børnehave. Det burde jo heller ikke være rigtigt, at man ikke kan lade sin hund hænge i fem minutter, uden at man skal frygte, nogen stjæler den,« slår hun fast.

»Jeg håber, at alle der har viden om, hvem der har stjålet min hvalp, eller har set /hørt noget, måske opdaget en ny hund i kredsen, vil hjælpe mig. Det vil være guld værd,« fortæller hun og understreger, at hun har underrettet politiet om hændelsen.

Hun forklarer, at Bølle er en 12 uger gammel Bichon havanais / shih tzu blanding.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.