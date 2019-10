Pia Thers blev snydt, da hun forsøgte at købe et tærtefad af en kvinde, hun mødte på Facebook Markedsplads.

Pia Thers fra Korsør har købt masser af brugte ting på nettet. Sko, tøj og en citronpresser har hun købt af privatpersoner, som hun har mødt på forskellige internetsider.

»Jeg har haft masser af gode erfaringer, og jeg er aldrig tidligere blevet snydt,« fortæller hun.

Men i marts så Pia Thers et opslag på Facebook Markedsplads fra en kvinde, der solgte et musselmalet tærtefad fra Royal Copenhagen.

Pia Thers blev snydt, da hun ville købe et tærtefad på Facebook.

Normalprisen for tærtefadet er omkring 1.600 kroner, men en kvinde ved navn Karina solgte fadet til 1.000 kroner.

»Det er et tærtefad, som er udgået af produktion, så det ville jeg da gerne have,« siger Pia Thers.

Pia Thers skrev sammen med Karina via Facebook Messenger. De havde en god dialog, og der var intet mistænkeligt ved Karina:

»Hun virker flink nok og helt reel,« siger Pia Thers. Men hun blev snart klogere.

Det var et ovnfast fad som dette, Pia Thers forsøgte at købe af en person på Facebook Markedsplads.

Karina bad hende oplyse navn, adresse og e-mailadresse. Til gengæld fik hun et telefonnummer, så hun kunne overføre pengene med MobilePay.

Pia Thers overførte 1.039 kroner for fad og forsendelse til Karinas konto og ventede herefter i spænding på at modtage sit nye tærtefad. Men tærtefadet dukkede aldrig op hjemme hos Pia Thers i Korsør.

Pia Thers modtog hverken en e-mail eller sms med bekræftelse på, at forsendelsen var på vej. Derfor tog hun igen kontakt til sælgeren.

Karina svarede, at tærtefadet var sendt, og hun lovede også at sende et pakkenummer, så Pia Thers kunne spore forsendelsen. Men Karina vendte aldrig tilbage med pakkenummeret.

Pia Theis skrev flere gange til sælger, men hver gang fik hun en ny forklaring på, hvorfor tærtefadet ikke var blevet sendt.

Da Pia Thers rykkede hende igen, svarede sælgeren, at hun havde været på hospitalet med sin datter.

Dagen efter fik Pia Thers en sms, der så ud til at være afsendt fra PostNord. I sms'en stod der, at der var en forsendelse på vej til hende, men at der manglede 12,50 kr. i porto, som hun skulle indbetale ved at opgive sine kontooplysninger.

»Da jeg havde opgivet mine kontooplysninger, tænkte jeg med det samme: 'Det skulle du ikke have gjort, Pia',« fortæller hun.

Nu kunne Pia Thers slet ikke komme i kontakt med sælgeren. Hun både skrev og ringede, men der blev ikke svaret på hverken beskeder eller opkald.

Da Pia ikke fik sit tærtefad tilsendt, skrev hun til sælger over Messenger.

Af frygt for, at hendes kontooplysninger ville blive misbrugt, kontaktede hun sin bank og fik kortene spærret. Hun forsøgte også at kontakte politiet.

»Jeg tog op på politistationen i Slagelse, men da jeg havde ventet i en time, gik jeg igen. De kan jo alligevel ikke gøre noget ved det,« siger Pia Thers.

Pia Thers er langtfra den eneste, der er blevet udsat for snyd og tyveri i forbindelse med private handler på nettet. B.T. har tidligere talt med Elisabeth Madsen, der blev udsat for et regulært tyveri, da hun satte sin Chanel-taske til salg på Den Blå Avis. Hendes historie kan du læse her.

Er du blevet snydt på Den Blå Avis, Facebook eller andre elektroniske markedspladser, og har du lyst til at fortælle din historie? Så send en e-mail til jvl@bt.dk.