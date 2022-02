20-årige Philip Holst Park Nielsen var i den forgange weekend på det rigtige sted – på det helt rigtige tidspunkt.

Kort forinden var alt ellers, som det plejede at være. Philip havde været i byen i det centrale Aalborg, fået lidt natmad og var på vej hjem i seng natten til lørdag.

Philip bor selv i Aalborg og går altid langs havnen, når han skal hjem. Det samme skulle en anden ung mand, der gik 50-70 meter foran langs vandet. Men med ét var den unge mand forsvundet.

»Han var bare væk. Jeg tænkte med det samme, at han måske var faldet i. Det gik så stærkt. Jeg kiggede bare ned i min mobiltelefon, og så var han væk.«

Philip Holst Park Nielsen. Foto: Privatfoto Vis mere Philip Holst Park Nielsen. Foto: Privatfoto

»Og så lige pludselig kunne jeg høre en tydelig panik. Der blev råbt og skreget om hjælp,« siger Philip til B.T., hvorefter han forklarer, at han hurtigt fik meget travlt.

Han satte i løb og spænede hen til kajkanten.

Og ganske som frygtet var den unge mand faldet i vandet. Philip beskriver, hvordan manden virkede tydeligt beruset. Selv havde Philip fået noget af drikke, men ikke mere end at han var klar til at handle:

»Jeg begyndte at tage min jakke og trøje af. Men jeg kunne godt kommunikere med ham, så jeg forsøgte at guide ham hen til en stige, der ligger i nærheden.«

Hændelsen skete ved Utzon Plads på havnen i Aalborg omkring klokken 02.

Her er der ellers stiger langs kajen, men hvis man ikke er klar over det, kan de ifølge Philip være svære at spotte. Også selvom der var en smule lys i stigen, men manden imidlertid ikke var i stand til se uden Philips hjælp.

Og til sidst lykkedes det Philip at guide den unge mand hen til stigen og tage imod ham ved kajen.

»Jeg tror godt, det kunne være endt værre. Da han kom op og snakkede, kunne han ingenting huske om, at han var faldet i vandet.«

Uheldet skete, blot få uger efter en anden ung mand – 21-årige Oliver Ibæk Lund – faldt i vandet i Aalborg. Han er stadig forsvundet, og politiet formoder, han er druknet.

En sag, som Philip også har fulgt med i, hvorfor oplevelsen i den forgangne weekend pludselig kom meget tæt på.

»Man er jo rystet og tænker, det var heldigt, jeg var der. Jeg føler ikke, jeg har været påvirket af det – men jeg er i hvert fald taknemmelig for, at jeg var til stede.«

»Jeg går altid selv den vej hjem og er meget opmærksom. Men det kan jo desværre ske. Jeg skrev også til mine kammerater, hvad der var sket, og at de skulle passe på, når de gik hjem.«

Kort efter Philip fik hjulpet manden op ad vandet, kom et ægtepar gående forbi. Sammen med Philip fulgtes de alle fire et stykke, hvorefter manden, der faldt i vandet, søgte mod sin bopæl.

De seneste dage har der været stor debat på de sociale medier om sikkerheden ved havnen i Aalborg. Flere borgere har talt for, at der skal sættes noget op ved havnen for at hindre lignende ulykker – måske et hegn.

Men det hjælper ikke nødvendigvis, mener rådmand for by- og landskab, Jan Nymark Thaysen (V).

»Det er jo en balance mellem beskyttelse og udnyttelse. Jeg ved jo faktuelt, at der er nogle ungersvende, der går balancegang på rækværket på Limfjordsbroen. Så hegn om havnekanten kan ligeså godt give en falsk form for tryghed,« lyder det fra rådmanden, der mener, det er svært helt at gardere sig mod drukneulykker i havnen.

I stedet mener han, at der skal sættes termiske kameraer op – flere end der i forvejen. Læs den historie HER.