Midt- og Vestsjællands Politi kalder angreb på ejendom i Mullerup for et forsøg på manddrab. Bil efterlyses.

En bestemt bil er i politiets kikkert efter den voldsomme hændelse ved et hus i Mullerup på Vestsjælland i weekenden.

Efterforskerne vil meget gerne høre fra personer, der har set en Peugeot 406, der formentlig er sølvgrå, enten tidligt lørdag morgen eller i de foregående dage.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi mandag.

Et par minutter i seks lørdag morgen blev der kastet to håndgranater mod ejendommen. Flere vinduer blev blæst ud, og der skete også skader på murværket.

En 46-årig mand, der bor på adressen, blev lettere såret ved angrebet og var altså offer, men søndag blev han selv varetægtsfængslet. Det skete ved et grundlovsforhør i Retten i Roskilde. Årsagen er, at betjente i huset fandt to ladte skydevåben.

For nylig har manden vidnet mod et medlem af rockergruppen Bandidos i en sag om farligt angreb med en økse. Den forbrydelse skete også på Vestsjælland, nemlig ved Gørlev.

Midt- og Vestsjællands Politi betegner angrebet med håndgranaterne som forsøg på manddrab. Og Peugeoten er interessant i forbindelse med efterforskningen, fordi to mørkklædte mænd blev set i sådan en bil umiddelbart efter sprængningen.

I juli 2018 var samme ejendom i øvrigt også gerningssted, har Ekstra Bladet rapporteret.

Dengang blev en besøgende i huset, en mand på 29 år fra Korsør, dræbt med flere skud.

/ritzau/