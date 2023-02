Lyt til artiklen

Peter Pelle Klinder var på vej hjem fra arbejde og holdt for rødt i krydset ved Avedøre Havnevej og Rødovre Stationsvej, da han hørte lyden.

Han nåede at se bilen i bakspejlet – og så kom braget.

Lyden stammede fra en bagvedkørende bilists voldsomme acceleration, og braget kom, da bilisten torpederede Peters egen Hyundai med meget høj fart i det, der kort efter udviklede sig til en dødsulykke – og en sag om både vanvidsbilisme og uagtsomt manddrab.

Nu fortæller Peter Pelle Klinder til Sjællandske, hvordan han oplevede de frygtelige og tragiske scener, der udspillede sig 31. januar.

Peters bil var den første, den 37-årige mand, der er anholdt i sagen, ramte. Men ikke den eneste.

Flere tanker har sat sig fast hos Peter Pelle Klinder efter den voldsomme ulykke.

»Havde han (gerningsmanden, red.) ramt mig en halv meter længere inde, så var han pløjet lige igennem mig og min bil, så var jeg død, og vi havde ikke haft denne her samtale,« siger 59-årige Peter Pelle Klinder til Sjællandske.

Der går ikke en halv time, uden at Peter tænker på den tirsdag aften klokken 19.18.

Peter Pelle Klinder var den første, der blev ramt af en vanvidsbilist i ulykken, der kostede en 34-årig mand livet. Foto: Presse-fotos.dk

For en 34-årig mand var ikke lige så heldig som Peter Pelle Klinder. Efter at den mistænkte mand – som var påvirket af både alkohol, stoffer og lattergas – havde ramt Peters Hyundai i siden med høj fart, ramte han tre andre biler, for til sidst at påkøre en mur – og efterlod en vejbane fyldt med vragdele og to biler i brand.

En 34-årig mand mistede livet i ulykken, og han og hans pårørende er stadig i Peter Pelle Klinders tanker, for dødsofferet var fuldstændig uden skyld i den meningsløse ulykke.

Den 37-årige, som er sigtet for vanvidsbilisme og uagtsomt manddrab, er blevet varetægtsfængslet i fire uger i sagen.