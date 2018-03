I drabssagen mod Peter Madsen fortæller en veninde om den tiltaltes interesse for farlig sex.

København. En tidligere veninde til Peter Madsen fortæller fredag i Københavns Byret, at han på et tidspunkt talte om at lave dødsporno, også kendt som snuff.

I det hele taget oplevede kvinden, at den i dag drabstiltalte ubådsbygger i løbet af 2017 blev mere og mere ekstrem i sine seksuelle fantasier.

Veninden understreger, at hun og Madsen aldrig har været i et romantisk forhold, men at deres samtaler nærmest altid handlede om død og sex.

- Vi har talt om skøre ting mange gange de sidste par år, men det blev lidt mere skørt til sidst i 2017, siger hun og kommer med et eksempel:

- Han talte meget om, at han ville have ubeskyttet sex med en afrikansk sexarbejder, så han kunne tage en risiko med de sygdomme, der kunne være, siger hun.

Også Peter Madsens og andres mulige død fyldte en del i deres samtaler.

- Den mest behagelige død for Peter var, at man skulle lukkes inde i et rør med kattekillinger og nøgne kvinder, og så skulle røret trilles så langsomt, at man ikke kunne falde i søvn, og så skulle man dø af søvnmangel.

Under afhøringen i Københavns Byret bekræfter vidnet, at hun tidligere har fortalt politiet, at Madsen havde sagt noget i stil med, at "vi skal lave snuff".

Dog har hun ikke kendskab til, at Madsen førte fantasien ud i livet.

Den 47-årige ubådskaptajn er tiltalt for at have sexmishandlet og dræbt journalisten Kim Wall under en sejltur i ubåden "UC3 Nautilus" i august 2017.

På turen medbragte Madsen et videokamera, og det er angiveligt blandt andet derfor, at anklagemyndigheden ønsker at kende mere til Madsens interesse for snuff.

Imidlertid er der ikke fundet beviser for, at den tiltalte foretog optagelser på turen, der kostede Wall livet.

Madsen nægter sig skyldig og hævder, at Kim Wall døde i en ulykke, og at han efterfølgende i en form for choktilstand besluttede sig for at partere liget.

/ritzau/