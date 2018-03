Peter Madsen fortæller ikke sandheden, når han hævder, at den svenske journalist Kim Wall døde af kulilteforgiftning. Det mener Jens Falkenberg, der var med til at bygge Peter Madsens ubåd Nautilus UC3 og har et stort kendskab til den fra sine sejlture med Madsen.

»Jeg tror ikke på den her kuliltehistorie,« konstaterer Jens Falkenberg om den forklaring, som Peter Madsen torsdag fastholdt i Københavns Byret.

Siden oktober har drabstiltalte Peter Madsen hævdet, at den svenske journalist Kim Wall omkom efter at være blevet udsat for kulilteforgiftning. Torsdag forklarede han i retten, hvad der ifølge ham skete 10. august 2017, da han sejlede ud med Kim Wall.

På et tidspunkt, har Peter Madsen forklaret, gik han op på dækket, mens motorerne kørte. Ved en fejl lukkede han lugen, mens Kim Wall var nede i ubåden.

»Så begynder de mest forfærdelige minutter af mit liv. Lugen er suget fast,« sagde Peter Madsen i retten.

Derefter fortalte han, at ubådens motorer fyldte ubåden med gasser. Da han fik lugen op, blev han mødt af en sky af varm luft og fandt Kim Wall livløs.

Med sit kendskab til Nautilus UC3 køber Jens Falkenberg ikke historien.

»Jeg tror ikke, at Peter fortæller sandheden,« siger 58-årige Falkenberg. Da han er indkaldt som vidne i retssagen, vil han endnu ikke gå i detaljer med, hvorfor Madsens forklaring ikke kan passe.

Peter Madsens advokat Betina Hald Engmark har ingen kommentarer til Jens Falkenbergs udsagn.

Ved torsdagens retsmøde kom det også frem, at Peter Madsens forklaring om kulilteforgiftning er blevet forelagt for retsmedicinere, der ikke umiddelbart finder det sandsynligt. Det er ikke lykkedes politiet at fastslå en endelig dødsårsag.

Et sindssygt forløb

Jens Falkenberg fortæller, at han har kendt Peter Madsen siden omkring 2004-2005. Han hjalp med at bygge både ubåden Kraka og senere Nautilus UC3.

I sommer kunne Jens Falkenberg ikke forestille sig, at sagen ville udvikle sig sådan her. Han troede, at der var sket et uheld.

»Vi byggede jo den båd sammen, og vi sejlede sammen. Vi har været gode venner. Jeg vil nærmest sige, at vi er som beslægtede sjæle. Derfor kan det ikke hænge sammen for mig. Jeg kan slet ikke forestille mig, at han skulle være drabsmand,« sagde Jens Falkenberg 23. august til BT.

I dag er hans indtryk af sin gamle ven totalt forandret.

»Det gik fra, at der bare var sket et uheld på båden, til at Kim Wall var væk, og at hun så begyndte at dukke op i småstykker. Det er jo et fuldstændig sindssygt forløb,« siger Jens Falkenberg.

Torsdag kom det også frem, at Peter Madsen natten til 10. august havde søgt på ordene 'halshugget', 'pige' og 'lidelse' på engelsk. Herefter afspillede hans telefon en video af en kvinde, som ligger og raller, mens hun får halsen skåret op.

Jens Falkenberg fulgte med i retssagen og er forfærdet over, at hans tidligere ven kunne finde på at se det.

»Da jeg hørte det med videoen, tænkte jeg føj for helvede. Det må tydeligvis være noget, der interesserer ham. Han har aldrig vist mig sådan nogle videoer. Jeg er lige så overrasket som alle andre,« forklarer Jens Falkenberg.

Peter Madsen nægtede, at interessen for at se kvinder dø havde noget at gøre med Kim Walls død.

»Det menneskelige sind har sine mærkelige krinkelkroge. Jeg har en tendens til altid at holde med de svage. Jeg reagerer emotionelt på det,« sagde 47-årige Peter Madsen i retten. Han nægter sig skyldig i drab på Kim Wall.