Den 18-årige mand, der er tiltalt for at overfalde Peter Madsen, har en brutal fortid med knivstikkeri og trusler.

Under sin varetægtsfængsling i Storstrøm Fængsel blev den drabsdømte ubådsbygger Peter Madsen sat sammen med en voldsdømt teenager.

Kemien mellem den 47-årige opfinder og den ungdomskriminelle knivstikker var tilsyneladende ikke for god. Deres fællesskab endte med, at den 18-årige gav Peter Madsen tæsk.

Ifølge anklageskriftet fik kvindemorderen flere knytnæveslag i ansigtet, »hvorved han pådrog sig behandlingskrævende flænger omkring øjne og øjenbryn«.

Peter Madsen blev overfaldet i Storstrøm Fængsel. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den 18-årige er tiltalt for overtrædelse af paragraf 244 - den såkaldte milde voldsparagraf - men anklagemyndigheden ser det som skærpende omstændighed, at den 18-årige tidligere er straffet for vold

Trods sin unge alder er den 18-årige er nemlig en rutineret voldsforbryder. Allerede som 16-årig blev han anholdt for et groft knivstikkeri mod en 15-årig dreng i Holbæk.

Ifølge dombogen, som B.T. har fået aktindsigt i, lokkede han sammen med en anden teenager det 15-årige offer i en fælde.

På forhånd aftalte de med teenageren, at de skulle mødes ved en Fakta-butik. Peter Madsens påståede overfaldsmand medbragte en steakkniv, som han holdt på en måde, så den var gemt i jakkeærmet.

Retten fandt det bevist, at den dengang 16-årige mand to gange stak ud efter sit offer. Det ene stik gik gennem jakken i venstre side af brystet, men ramte ikke den 15-årige. Det andet stik ramte offeret i venstre overarm, så han blødte kraftigt og måtte behandles.

Herefter løb gerningsmanden hen mod en anden mand og råbte »flyt dig, eller jeg chopper dig.«

Knivstikkeriet og truslerne fandt sted klokken 00:45 om natten 25. marts 2016. Knivofferet blev fundet blødende af politiet, og efterfølgende blev de to teenagere anholdt.

Retten i Holbæk idømte knivstikkeren otte måneders ubetinget fængsel for grov vold og trusler samt en stribe tilfælde af tyveri, indbrud og hærværk. I det aktuelle overfald fra Storstrøm Fængsel nægter han sig skyldig i overfaldet på Peter Madsen, som han hævder skete i nødværge.