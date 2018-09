Den 18-årige mand, der er tiltalt for at overfalde Peter Madsen, er tidligere straffet for vold. Det fremgår af anklageskriftet mod ham.

Mens Østre Landsret behandler ankesagen om, hvor længe Peter Madsen skal sidde i fængsel for det bestialske parteringsdrab på journalisten Kim Wall, har Sydsjællands Politi rejst tiltale i en sag, hvor Peter Madsen er offeret.

En 18-årig fængselsindsat er tiltalt for overtrædelse af §244 - den såkaldte milde voldsparagraf - men anklagemyndigheden ser det som skærpende omstændighed, at den 18-årige tidligere er straffet for vold.

Overfaldet på Peter Madsen fandt sted den 8. august omkring klokken 16:50 i Storstrøm Fængsel. Både Peter Madsen og hans overfaldsmand sad på det tidspunkt varetægtsfængslede.

Det nye, topsikrede Storstrøm Fængsel står snart færdigt og mandag den 25. september er pressen inviteret indenfor til en rundvisning inden det officelle indvielse på onsdag den 27. september. Med plads til 250 indsatte bliver Storstrøm Fængsel Danmarks næststørste lukkede fængsel. Det moderne fængsel har mulighed for effektiv sektionering og er derfor særligt egnet til at huse flere forskellige grupper af indsatte.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Det nye, topsikrede Storstrøm Fængsel står snart færdigt og mandag den 25. september er pressen inviteret indenfor til en rundvisning inden det officelle indvielse på onsdag den 27. september. Med plads til 250 indsatte bliver Storstrøm Fængsel Danmarks næststørste lukkede fængsel. Det moderne fængsel har mulighed for effektiv sektionering og er derfor særligt egnet til at huse flere forskellige grupper af indsatte.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2017) Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge anklageskriftet blev Peter Madsen tildelt flere knytnæveslag, »hvorved han pådrog sig behandlingskrævende flænger omkring øjne og øjenbryn«.

Efter overfaldet blev Peter Madsen kørt til sygehuset, hvor han blev behandlet for sine skader. Derefter blev han kørt tilbage til fængslet.

Kilder med indsigt i sagen har fortalt B.T. at overfaldet fandt sted i en celle, og at Peter Madsen efterfølgende måtte sys med ni sting og havde to sæbeøjne.

Den 18-åriges forsvarsadvokat Nima Nabipour har tidligere sagt til B.T., at hans klient nægter sig skyldig.

»Han nægter sig skyldig, fordi han ser det som nødværge. Han erkender de faktiske forhold, at han har udøvet en eller anden form for vold,« siger Nima Nabipour.

Umiddelbart efter overfaldet fortalte politiet efterfølgende, at en 47-årig indsat var blevet slået af en 18-årig medindsat.

»Der har været en episode, hvor to indsatte har været oppe at slås. Den ene har tildelt et slag i ansigtet, og den 47-årige har som følge heraf været kortvarigt på hospitalet og er nu tilbage i fængslet,« sagde Politiinspektør Kim Kliver til B.T. dagen efter.

Efterfølgende bekræftede Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, at den 47-årige er identisk med Peter Madsen. I anklageskriftet er navnet på den forurettede streget ud af anklagemyndigheden.

Efter overfaldet valgte Kriminalforsorgen, at imødekomme en begæring fra Peter Madsens forsvarer Betina Hald Engmark om, at overføre Peter Madsen til Anstalten ved Herstedvester, hvor han nu afsoner sammen med nogle af landets farligste mordere og voldtægtsmænd.

Byretten idømte Peter Madsen livstid for drabet på Kim Wall. Efter dommen valgte han at anke straffen, men ikke selve skyldsspørgsmålet. Østre Landsret ventes at afsige dom over ubådsbyggeren 14. september.