Efter B.T.s historie om Peter Madsens nye ægteskab er den nygifte kone Jenny Curpen blevet ramt af en byge af vrede kommentarer på Facebook.

Nu er hun røget til tasterne i et modsvar, der indeholder en række opsigtsvækkende pointer. Blandt andet, at Peter Madsen selv er et offer.

Jenny Curpen åbner sin Facebook-opdatering:

»Kære venner, såvel som fjender,« og fortsætter:

»I løbet af de sidste 15 timer har jeg modtager tusindvis af underlige, dumme, absurde eller aggressive kommentarer, beskeder og trusler af fysisk natur fra mange såkaldt normale, lovlydige gode mennesker.«

Jenny Curpen er født i Moskva og bor nu i Finland. I juleperioden blev hun gift med Peter Madsen, som B.T. har kunne fortælle.

Og det vil hun ikke flove sig over, fortæller hun i Facebook-opslaget.

»Jeg kommer ikke til at undskylde for mit valg, simpelthen fordi mit privatliv ikke vedrører nogen andre.«

Peter Madsen afsoner sin dom efter det overlagte og bestialske mord på den kvindelige journalist Kim Wall. Trods det er Jenny Curpen med åbne øjne gået ind i ægteskabet med den fængslede kvindemorder.

»Jeg elsker og respekterer min mand. Jeg er stolt af af ham og 49 år af hans menneskelige og professionelle liv - undtagen én dag som var og altid vil være en tragedie.«

Den nybagte hustru bevæger sig herefter over i en længere ros af Peter Madsens udseende, intellekt og personlighed, inden hun knytter en opsigtsvækkende kommentar til hans status som dømt morder.

»Min mand er et af to ofre for hans forbrydelse, og at forblive i live var straf i sig selv for ham, ikke en belønning, ikke held.«