'Hvad er der sket i dit hoved? Hvordan fanden kan du få dig selv til at gifte dig med denne mand? Er du ligeglad med dine børn? Og deres fremtid. Shame on you.'

Forargelsen er stor, efter B.T. har afsløret kvindemorderen Peter Madsens nye ægteskab.

Det kommer til udtryk på Peter Madsens nye hustrus Facebookside, hvor den russiskfødte Jenny Curpens profilbillede svømmer over i vrede kommentarer som ovenstående.

I skrivende stund har knap 300 mennesker kommenteret på profilbilledet - og det er ikke lykønskninger.

En af de danskere, der har fundet vej til Jenny Curpens profil for at give sit besyv med, er Mia Vittrup Støving fra Nordjylland.

Efter hun søndag formiddag læste nyheden, blev hun så oprevet, at hun følte en trang til at give den nygifte en opsang:

»Jesus Christ, what in the hell is wrong with you??? How Can you marry a sick and twisted murderer?? Do you have a death wish yourself?? At some point the bastard will get out, and you could be another victim!,« skrev Mia Vittrup Støving.

Til B.T. fortæller hun, at nyheden aktiverede en instinktiv forargelse. Men også beskyttertrang i hende.

Mia Vittrup Støving er chokeret. Vis mere Mia Vittrup Støving er chokeret.

»Jeg fik en trang til at passe på hende, samtidig med at jeg også blev meget forarget over, hvad fanden kvindemennesket tænker på,« siger hun.

Mia Vittrup Støving tror, at hendes egen fortid spiller ind i hendes reaktion.

»Jeg har selv været i et fysisk voldeligt forhold, hvor jeg måtte tage mit lille barn med på krisecenter. Så der sker noget i mig, når en mand er sådan,« fortæller hun.

På trods af at Mia Vittrup Støving med sin baggrund kan forstå kvinder, der lader sig charmere af voldelige mænd, finder hun ægteskabet mellem Peter Madsen og Jenny Curpens dybt forkasteligt.

Særligt fordi det udfordrer Mia Vittrup Støvings retfærdighedssans, at Peter Madsen frit kan gifte sig igen efter det kyniske mord på journalisten Kim Wall.

Har man ikke ret til kærlighed, selvom man har begået voldsomme forbrydelser?

»Nej, ikke hvis man spørger mig. Når man har taget et liv så kynisk og overlagt, som han har, skal man fratages alle privilegier i form af besøg og kontakt med omverden, mens man sidder inde,« siger hun.

En af de mange andre, der har delt sin vrede over ægteskabet på Jenny Curpens profil, er Birgitte Skjelborg:

Birgitte Skjelborg har svært ved at acceptere, at Peter Madsen nu er blevet gift. Vis mere Birgitte Skjelborg har svært ved at acceptere, at Peter Madsen nu er blevet gift.

»Get help there must be something wrong with you.... It looks like you have a little kid, why will you do that to him... It is so sad .... Do you really think that Peter is a cool Guy,« har hun kommenteret på hendes profilbillede.

Da hun hørte nyheden, måtte hun tjekke Jenny Curpens profil i ren nysgerrighed over, hvem der dog kunne finde på at gifte sig med en mand som Peter Madsen.

»Jeg forstår bare ikke, hvorfor hun har lyst til det. Jeg forstår heller ikke, hvad der får kvinder til at falde for folk, der sidder på dødsgangen. Mangler man spænding? Drages man af det? Eller synes man, det er i orden, hvad han har gjort?,« siger hun til B.T.

Birgitte Skjelborg er i tvivl, om Peter Madsen bør have ret til kærlighed efter sin forbrydelse.

»Hvis det var min datter eller søster, ville jeg aldrig synes, han havde ret til kærlighed. Men man skal jo selvfølgelig kunne tilgive. Det har hendes forældre dog nok meget svært ved,« siger hun.

Blandt de mange vrede kommentarer er der også en fra den kendte racerkører Jason Watt.

»Hvis du bliver træt af ham, og han spørger om du vil skilles, så er det et 'trick question'.Sig for guds skyld nej!!!,« skriver han og fortsætter:

»Han sidder jo for fanden inde netop for at skille folk ad. R.I.P. Kim Wall.«