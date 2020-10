»Peter Madsens farlighed kan ikke betvivles. Han frembyder en nærliggende og væsentlig fare for andres menneskers liv og velfærd.«.

Sådan lød den afsluttende konklusion fra anklageren, kort inden Østre Landsret i september 2018 sendte Peter Madsen bag tremmer på livstid.

En usædvanlig hård straf efter danske forhold for en forbrydelse, der alene havde kostet ét enkelt menneske livet. Normalt vil et drab som udgangspunkt blive straffet med 12 års fængsel.

Men den bestialske sexmishandling af Kim Wall, der gik forud for drabet og parteringen af den 30-årige journalist fra Sverige, kom sammen med en stærkt belastende mentalerklæring til at koste Peter Madsen dyrt.

»Denne uhyggelige og makabre drabssag er helt unik. Vi har at gøre med en kynisk, beregnende og velovervejet sexmorder, hvor der ikke er plads til at ryste på hånden. Livstid er den mest passende straf, og hvis den ikke kommer på tale, bør der være tale om forvaring,« lød det fra anklager Kristian Kirk, inden landsretten trak sig tilbage for at udmåle straffen.

Forinden havde anklageren også læst op af den mentalerklæring, som en psykolog og to retspsykiatere havde udarbejdet efter at have talt med og testet den varetægtsfængslede Peter Madsen.

Og det var grum læsning. Mentalerklæringen konkluderer, at Peter Madsen er svært afvigende med en dyssocial personlighed med psykopatiske og narcissistiske træk.

Under samtalerne med psykologen var Peter Madsen iført sin karakteristiske camouflagefarvede kedeldragt og kraftige, sorte briller. Han sad roligt i stolen og viste tendens til at forsøge at fastholde psykologens blik. Flere gange i løbet af undersøgelsen roste han psykologen, hvilket psykologen tolkede som »et slet skjult forsøg på at skabe en alliance«.

Foto: Privat. Vis mere Foto: Privat.

Psykologen beskriver Peter Madsen som meget talende.

»Han er styrende i forhold til samtalens indhold, der omhandler ham selv og hans bedrifter. Han gør meget ud af at være intellektuel, men den egentlige reflektionsevne er yderst begrænset. Han giver indtryk af at være ærlig, men fremstår selviscenesættende og utroværdig omkring sine personlige oplysninger og gør meget ud af at være ufarlig.«

Ved undersøgelsen blev Peter Madsen testet til at have en intelligenskvotient (IQ) på 111.

Det svarer til den øvre del af normalområdet.

Den anholdte Peter Madsen blev holdt under skarp bevogtning, indtil han kunne føres tilbage til fængslet efter sit mislykkede flugtforsøg. Foto: Byrd/ Steven Knap Vis mere Den anholdte Peter Madsen blev holdt under skarp bevogtning, indtil han kunne føres tilbage til fængslet efter sit mislykkede flugtforsøg. Foto: Byrd/ Steven Knap

»Det har været svært for psykiaterne at få et indblik i Peter Madsens seksualitet. De fantasier, han fortæller om, virker opdigtede til lejligheden, men samlet set virker han pervers og svært seksuelt afvigende,« lød det i mentalundersøgelsen.

Samtidig blev det vurderet, at Peter Madsen led af en alvorlig mangel på anger og skyldfølelse, ligesom risikoen for ny kriminalitet ville være stor.

En vurdering, som altså blev bekræftet tirsdag formiddag ved kvindemorderens dramatiske flugtforsøg fra Herstedvester Fængsel.