Den drabssigtede Peter Madsen er »påvirket af situationen,« efter Anklagemyndigheden ved Københavns Politi offentliggjorde dele af anklageskriftet i sagen.

Det fortæller hans advokat, Betina Hald Engmark, til Ekstra Bladet.

Af de foreløbig offentliggjorte detaljer fra anklageskriftet fremgår det, at politiet er af den overbevisning, at Peter Madsen havde planlagt og forberedt mordet på den svenske journalist Kim Wall. Samtidig mener politiet, at 46-årige Peter Madsen stak Kim Wall i underlivet flere gange, mens hun var i live.

»Han er, lige som jeg, ganske undrende over formuleringerne i anklageskriftet, og selvfølgelig er han påvirket af det. Han er meget påvirket af hele situationen og den påstand, som anklagemyndigheden kommer med. Det er der ingen tvivl om, siger Betina Hald Engmark til Ekstra Bladet.

Anklagemyndigheden har krævet, at Peter Madsen enten bliver fængslet på livstid eller forvaring, og det kan ifølge den tidligere kriminalkommissær i Rigspolitiets Rejsehold Jan Jarlbæk skyldes, at politiet har klare beviser for, at Peter Madsen har forberedt mordet.

»Der ligger noget i politiets materiale, som klart indikerer, at det er foregået og gennemført efter planlægning og forberedelse. Sådan en sag er ufattelig sjælden og det er formentlig det første af den type drab, der er sket i Danmark, at der så også er et planlæggende element i det, gør det endnu mere interessant.«

Peter Madsen har undervejs i sagen ændret forklaring, men har hele tiden nægtet, at han skulle have dræbt Kim Wall. Ifølge ham døde hun ved et uheld. Han har erkendt, at han parteret hende.

Sagen starter i retten 8. marts.