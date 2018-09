Drabsdømte Peter Madsen går efter en fængselsstraf mellem 14 og 16 år. Dommen ventes onsdag eftermiddag.

København. Medieomtalen af drabet på den svenske journalist Kim Wall har været enorm.

Netop derfor husker Betina Hald Engmark, der er forsvarer for drabsdømte Peter Madsen, Østre Landsret på at se bort fra mediernes omtale.

- Det er en omstændighed, der ligger fuldstændig uden for min klients råderum. Det kan og må ikke tillægges en strafskærpende effekt, siger hun i sin procedure.

Tidligere onsdag formiddag procederede anklager Kristian Kirk.

Her gentog anklageren sit krav om, at ubådsbyggeren bør idømmes fængsel på livstid.

Hvis landsretten ikke imødekommer den påstand, bør foranstaltningen i stedet lyde på forvaring.

Peter Madsen har anket byrettens straf, der lød på fængsel på livstid. Han vil have en tidsbegrænset straf.

- Det er forsvarets opfattelse, at et sted mellem de 14 og 16 år er rimeligt. Det er ikke en påstand, der er grebet ud af den blå luft, siger Betina Hald Engmark.

Hun refererer til, at det er sjældent, at en person straffes med fængsel på livstid.

Hertil hører det, at det sker endnu sjældnere, at en ustraffet person straffes på den måde.

Betina Hald Engmark mener desuden, at anklagerens procedure var "farverig".

- Retten skal se bort fra anklagerens digteri, siger hun.

Kristian Kirk sagde blandt andet, at brutaliteten i forbrydelsen ligger uden for kategori.

Byretten sagde i april, at Peter Madsen efter forudgående planlægning bandt, seksuelt mishandlede, dræbte og parterede den svenske journalist Kim Wall under en tur i ubåden "UC3 Nautilus".

- Men har han nu ret i det?, spørger Betina Hald Engmark.

Hun henviser til en ret ny dom fra Retten i Glostrup i december. Her blev Darko Petric dømt for at have dræbt Satudarah-rockeren Kevin Joel Andersen og have tvunget en mand til at partere liget i fire dele.

- I den sag bliver gerningsmanden ikke alene dømt for et drab og usømmelig omgang med lig og partering, men også for særlig grov vold mod en anden person, som han også truede og tvang til at hjælpe med parteringen.

Her var anklagemyndighedens påstand 16 års fængsel, hvilket dommen også lød på.

Dommen ventes onsdag eftermiddag.

/ritzau/