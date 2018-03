Genoplev onsdagens retssag minut for minut i LIVE-bloggen i bunden af artiklen.

Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Egemark, forklarede efter onsdagens retssag, hvorfor der gik så lang tid, før sagen begyndte.

Da Peter Madsen ankom til retten, så han alvorlig ud, og blev trukket ud i et sidelokale med sin forsvar.

»Min klient har gode og dårlige dage. Det har vi alle. Han havde det ikke godt. Så vi skulle finde ud af, om han kunne være til stede,« sagde hun til de fremmødte medier om retssagen.



Peter Madsen forklarede blandt andet, at over 1000 mennesker har været på ubåden 'UC3 Nautilius'.

»Der er aldrig nogensinde blevet krummet et hår på nogen som helst på turene med de her over 1000, der har været i ubåden«, lød det fra Peter Madsen.

Han forklarede også om en række forhold, som han har haft til flere kvinder. Derudover forklarede han i detaljer om personlige projekter.

Onsdag var anden dag i retssagen mod drabstiltalte Peter Madsen. Han blev i Københavns Byret afhørt af specialanklager Jakob Buch-Jepsen og sin advokat Betina Hald Engmark.

Du kan læse retssagen minut for minut herunder: