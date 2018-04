Betina Hald Engmark mener, at sagen mod Peter Madsen bygger på svage indicier og beskylder politiet for ikke at efterforske sagen objektivt.

Der findes ingen håndfaste beviser for, at Peter Madsen mishandlede Kim Wall seksuelt og slog hende ihjel med fortsæt. Det sagde opfinderens forsvarer, Betina Hald Engmark, under sin procedure mandag.

»Spørgsmålet er, om ordet 'bevisførelse' er dækkende for det, vi har været vidne til her i retten. Efter min mening er det ikke det rigtige ord at bruge. Anklageren har ikke haft et eneste bevis at fremlægge her i retten,« sagde forsvareren som indledning til en tre timer lang enetale.

Hun mener, at anklageren fortæller en historie om Peter Madsen, som er det pureste opspind.

»Anklageren har fortalt en historie. Man kan kalde det en gyserhistorie. Historien, som anklageren fortæller, bygger ikke på beviser, den bygger på antagelser. Han har fremlagt en masse svage indicier,« sagde Betina Hald Engmark.

Hun fortalte i stedet historien om, at Kim Wall døde som følge af udstødningsgasser ombord på UC3 Nautilus. Peter Madsens falske forklaringer skyldes ifølge forsvareren, at han befandt sig i en choktilstand over ulykken og bare gerne ville hjem. Hun fremførte også et argument om, at Peter Madsen kan have været påvirket af udstødningsgasser, og derfor traf den irrationelle beslutning om at partere Kim Wall.

Betina Hald Engmark beskyldte politiet for i efterforskningen ikke at have undersøgt alle sider af sagen. I stedet mener hun, at politiet har ledt med lys og lygte efter ting, der belaster Peter Madsen. Blandt andet slog hun ned på de spidningstegnefilm, der har været vist i retten. Ifølge Betina Hald Engmark er de lavet af en russisk kunstner og er ikke anderledes end gyserfilm og voldelige computerspil, der ses og afspilles af milliarder af mennesker kloden rundt.

Hun forsøgte også at genrejse Peter Madsens troværdighed ved at påpege at Peter Madsen har hjulpet politiet med at finde ligdele:

»Min klient har hele vejen igennem hjulpet ved at udpege, hvor han har sejlet. Den tegning han lavede, svarer stort set til det radartrack, politiet kom med. Det eneste han har ændret forklaring om er, hvordan Kim Wall er død.«

Forsvareren fremhævede, at obduktionen ikke har påvist en dødsårsag, og ifølge Betina Hald Engmark heller ikke kunne påvise seksuel mishandling:

»Der er kun et stik der viser blodudtrædning, og det er foretaget ude fra maven og ind. Dermed er der intet belæg for at sige, at der har fundet seksuel mishandling sted.«

Mens anklageren krævede livstid, mener forsvareren at Peter Madsen skal frifindes for drab og seksuel mishandling. Hun lægger op til, at Peter Madsen alene skal straffes med en kort fængselsstraf for parteringen af Kim Wall.

»Min klient har handlet fuldstændig grimt og irrationelt, og det skal han også dømmes for, men han skal ikke dømmes for mere end det.«

Forsvareren mener, at Peter Madsen højst skal idømmes seks måneders fængsel, som er den maksimale straf for usømmelig omgang med lig. Hun afviser samtidig, at Kim Walls forældre er berettiget til erstatning fra Peter Madsen.

Raketbyggeren fik det sidste ord i sagen:

»Jeg er rigtig, rigtig ked af det, som er sket,« lød hans eneste kommentar.

Der falder dom onsdag klokken 13:00.