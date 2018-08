Ubåds-Madsens forhold i Storstrøms Fængsel skaber kraftige reaktioner på de sociale medier.

Da B.T. onsdag beskrev de forhold, den livstidsdømte drabsmand Peter Madsen afsoner under i fængslet, vakte det voldsom debat på Facebook. Manden, der for et år siden mishandlede, dræbte og parterede den svenske journalist Kim Wall, sidder i en celle, som chefen på stedet beskriver som 'et kollegieværelse med lys og varme farver'.

Det fik i den grad folk til tasterne. Flere læsere mener, at Madsen er blevet belønnet for sin ugerning med et hotelophold og sammenligner hans forhold med både ældre på plejehjem og hjemløse, som efter deres mening er væsentlig dårligere stillet.

'Skandaløst!' 'Til grin.' Sådan lyder det fra et par af de mange læser, som onsdag blandede sig i debatten på B.T.'s side på Facebook.

Det nye, topsikrede Storstrøm Fængsel, hvor Peter Madsen foreløbig er placeret, blev indviet sidste efterår. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge B.T.s oplysninger sidder Peter Madsen i det nye Storstrøms Fængsel, og institutionsleder Michael Gjørup understreger, at han udtaler sig generelt, når han beskriver en typisk hverdag inden for murene, hvor fangerne går rundt mellem hinanden, selv laver mad, spiller bordtennis, fodbold og har adgang til motionsrum.

'Total til grin, vores danske system. De ældre får mindre og mindre og lever på sultegrænser, mens vore pædofile og mordere bor i beskyttede omgivelser. Det holder bare ikke!!' skriver Kenneth Daniel Christensen.

Og Thomas Ibsen er inde på noget af det samme:

'Men kan det virkelig passe, at de hjemløse skal partere et andet menneske for at få en anstændig bolig, tv pakke, gratis motionscenter og 3 måltider om dagen, kære politikere?'

Læserne holder sig ikke tilbage med forslag til, hvordan Peter Madsen efter deres mening burde straffes, og der bliver ikke lagt fingre imellem:

'Han skal sættes i et sort hul og skal ikke have lov til besøg eller have pennevenner, men håber ikke at der er nogen der bruger krudt på den sindssyge morder,' skriver Hanne Vibeke Thomsen og hentyder til oplysningen om, at Peter Madsen via sin facebook-profil søger efter pennevenner.

'Skandaløst at han skal belønnes med dette luksushotel-ophold. Man bør i stedet for leje en fængselscelle i Nordkorea til ham; så kan han tjene til husleje og mad ved at arbejde i de tilhørende arbejdslejre efter lokale regler og lovgivning,' lyder det fra Carsten Nielsen.

Der er dog også flere, der maner til besindighed og gør opmærksom på, at straffen består i at blive spærret inde.

'Vi sender jo ikke folk i fængslet for at lide eller for at komme ud på den anden (side, red.) som mere psykopater. Derfor er vi nødt til at have ordentlige fængsler. Jo værre fængsler, des værre mennesker får man ud på den anden side efter endt fængsling,' mener Jeppe Blak.

Og Jesper Christensen er enig:

'Ligegyldigt.... pointen med fængsel er, at manden er væk fra andre normale mennesker, hvad de laver derinde må man sku godt ha ondt i røven af... han kommer aldrig ud i samfundet igen ... og ellers er han grå og gammel.'

Og Erik Jørgensen tilføjer:

'Ja, men (han) kan ikke komme ud og har ikke sin frihed til at gå, hvor han vil, ville du bytte?'