Den berygtede morder og ubådsbygger Peter Madsens flugt er gået verden rundt.

Det tager det ikke mange sekunders rundtur på store internationale medier at konstatere.

Vi nævner i flæng:

New York Times, BBC, The Gurdian, CNN, New York Post, The Sun, AP, Fox News, Al Jazeera, Sky News, Bild, Le Figaro, Russia Today.

Det er bare nogle af de mange medier, som har opfanget det dramatiske flugtforsøg, der fandt sted tirsdag formiddag på den københavnske vestegn.

Her er et udsnit af de mange overskrifter, som alverdens medier har bragt:

'Ubådsmorderen Peter Madsen genfanget efter at have taget et gidsel under flugt i Danmark,' hedder overskriften hos britiske The Guardian.

'Dansk ubåds-morder Peter Madsen fanget efter flugt fra fængslet,' skriver amerikanske CNN.

'Dansk ubådsmorder fanget efter flugt fra fængslet,' skriver Al Jazeera fra Qatar.

'Madsen truede sin psykolog, så de lukkede ham ud,' skriver tyske Bild.

'Danmark: Ubådsmorder anholdt efter flugt,' lyder overskriften hos franske Le Figaro.

'Dansk opfinder, der myrdede og parterede journalist, fanget efter forsøg på at flygte fra fængslet med 'bombe', skriver russiske Russia Today.

Det var da også en ganske opsigtsvækkende nyhed, da det kom frem, at den drabsdømte ubådsbygger havde formået at bryde ud af Herstedvester Fængslet i Albertslund.

I forbindelse med sin flugt truede Peter Madsen personalet i fængslet til at lade dem løslade ham.

Efterfølgende nåede han omkring 850 meter fra fængslet, inden han blev tilbageholdt af politiet.

Det skete efter, Peter Madsen havde sat sig ind i en hvid varevogn, der var ført af en mand, som politiet efterfølgende kunne beskrive som talende dårligt dansk. Og derfor afventer vi endnu chaufførens forklaring.

Den hvide varevogn med Peter Madsen i nåede dog ikke langt, før politiet stoppede den.

Her opstod nogle ganske dramatiske øjeblikke.

Politiaktion i Albertslund tirsdag den 20. oktober 2020. Politiet har anholdt en person i sag om forsøg på fangeflugt. Personen er den drabsdøbte Peter Madsen. Albertslund, tirsdag den 20. oktober 2020 Foto: Nils Meilvang Vis mere Politiaktion i Albertslund tirsdag den 20. oktober 2020. Politiet har anholdt en person i sag om forsøg på fangeflugt. Personen er den drabsdøbte Peter Madsen. Albertslund, tirsdag den 20. oktober 2020 Foto: Nils Meilvang

Et af dem var, da politiet valgte at trække sig tilbage, da man frygtede, at Peter Madsen bar et bælte med sprængstof.

Derfor blev Peter Madsen lagt i håndjern og sat på græsset i vejkanten.

Her sad han i en længere periode, mens politiet fik tilkaldt bombeenheden.

Og netop billederne af Peter Madsen siddende i vejkanten med politiets snigskytters geværer rettet mod ham, bliver brugt flittigt af de internationale medier. Og den store interesse fra udlandet understreges af, at Københavns Vestegns Politi også har udgivet en pressemeddelelse om sagen på engelsk.

Peter Madsen escape attempt in Albertslund on Tuesday 20 October 2020. In April 2018 Peter Madsen was convicted of the 2017 murder of Swedish journalist Kim Wall on board his submarine, UC3 Nautilus, and sentenced to life imprisonment. (Photo: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang Vis mere Peter Madsen escape attempt in Albertslund on Tuesday 20 October 2020. In April 2018 Peter Madsen was convicted of the 2017 murder of Swedish journalist Kim Wall on board his submarine, UC3 Nautilus, and sentenced to life imprisonment. (Photo: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang

Efter politiet fik fjernet den umiddelbare mistanke mod det, der på et efterfølgende pressemøde hos politiet på Vestegnen blev kaldt en 'bombeattrap', kunne de få Peter Madsen væk fra vejkanten og ind på stationen.

Peter Madsen sigtes nu efter § 124 i Straffeloven, der kan give op til to års fængsel. Yderligere sigtelser kan komme til, oplyser politiet.