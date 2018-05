Datoen for Peter Madsen ankesag, der udelukkende kommer til at handle om straffens længde, er sat.

Det oplyser Statsadvokaten.

'Ankesagen mod Peter Madsen er i dag blevet berammet til hovedforhandling i Østre Landsret som en udmålingsanke. Hovedforhandlingen finder sted den 5., 12. og 14. september 2018,' lyder de på Twitter.

Under drabssagen i Københavns Byret har Madsen kategorisk nægtet sig skyldig i den bestialske forbrydelse. Ikke desto mindre kunne hans forsvarer, Betina Hald Engmark, i sidste uge meddele, at han har valgt at acceptere byrettens afgørelse om, at han er skyldig.

Betina Hald Engmark fastslog dog over for DR Nyheder, at Peter Madsens accept af byrettens afgørelse ikke var ensbetydende med, at han erkender drabet på Kim Wall.

»Nej, det gør det bestemt ikke. Det betyder, at han anerkender, at byretten nu har fundet ham skyldig, og det må han så leve med, fordi han har valgt, at han ikke vil kæmpe mere. Han har ikke energien til det,« lød det.

Dermed holder Peter Madsen altså fast i, at den svenske journalist Kim Wall døde af en ulykke om bord på ubåden 'UC3 Nautilus', selv om en enig domsmandsret således ikke troede på hans forklaring.

I stedet fandt retten det bevist, at Peter Madsen nøje planlagde og forberedte mishandlingen og drabet på sin svenske passager.

»Der er tale om et kynisk og planlagt seksuelt overgreb og drab af særdeles brutal karakter på en tilfældig kvinde, der i forbindelse med sit journalistiske arbejde havde taget imod et tilbud om en sejltur i tiltaltes ubåd,« sagde retsformand Anette Burkø under domsafsigelsen 25. april.

Netop disse omstændigheder var også grunden til, at retten landede på fængsel på livstid, der betegnes som landets strengeste straf.

Det sker kun meget sjældent, at drabssager med et enkelt offer udløser livstid. Men i dette tilfælde har retten vurderet Madsens handlinger som værende så ekstreme, at det ikke kunne være anderledes.