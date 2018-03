Politiet fandt flere dødsvideoer på Peter Madsens elektroniske udstyr. Tegnefilm, hvor kvinder bliver spiddet og halshugget, blev onsdag vist i retten. En af dem viser en rødhåret kvinde, der sidder nøgen på en stol, inden en mand dukker op i billedet og skærer hendes hoved af.

Filmen blev onsdag vist af anklager Jakob Buch-Jepsen i Københavns Byret. Her er ubådsbyggeren Peter Madsen tiltalt for seksuel mishandling, drab og usømmelig omgang med lig. Ifølge anklageskriftet dræbte han journalisten Kim Wall "på ukendt måde, muligt ved halsoverskæring eller kvælning", men det bestrider Peter Madsen.

»Kan du se, at det virker påfaldende, at du har sådan en film liggende, når du er tiltalt for det her?,« spurgte anklager Jakob Buch-Jepsen efter at have vist filmen for retten og dens tilhører.

»Jeg har ikke set den film. Men Jakob, ville du synes det var påfaldende, hvis du havde set en film om en atombombe og der blev kastet en atombombe?«

»Var det noget, der inspirerede din seksualitet til at blive vildere og mere ekstrem?,« ville anklageren vide.

»Nej, det har ikke påvirket den. Jeg havde et polyamorøst forhold til min hustru, og det var uforandret,« lød svaret.

Filmen blev fundet i en mappe sammen med Peter Madsens egne sexuelle filmoptagelser. I retten erkendte Peter Madsen, at han somme tider har haft et go-pro-kamera fastspændt til hovedet, mens han dyrkede sex.

I en anden tegnefilm, der blev vist i retten, bliver adskillige nøgne kvinder spiddet på en pæl. Spidningen bliver udført af to mænd, der er iført tøj så de ligner noget fra Djengis Khans tid. Spidningen foregår, mens der høres militærmusik i baggrunden. Som slutning ser man en af de spiddede kvinder få hugget sit hoved af med et sværd.

I retten blev der også vist en ægte film, hvor en kvinde får halsen skåret over. Denne video blev dog ikke vist for tilhørerne.

En genskabelse af Peter Madsens iPhone-profil viste, at der var søgt på en bestemt halshugningsvideo 16 timer før Peter Madsen og Kim Wall stævnede ud med UC3 Nautilus.

Under afhøringen 8. marts, fortalte Peter Madsen, at han somme tider vågner op midt om natten og er "emotionel". For at kunne falde i søvn søgte han somme tider på den video, hvorefter han græd og lagde sig til at sove. Onsdag væmmedes han ved at se videoen.

»Jeg kan ikke se den film, siger Peter Madsen. Det er dybt frastødende,« sagde han.

»Kan du se, at det virker påfaldende, at du søger på lige den video i en sag, hvor du er tiltalt for det her,« spørger anklageren.

»Det forekommer, at jeg en gang imellem har søgt sådan noget materiale af nogle grunde, der er emotionelle, men ikke erotiske. At det sker lige før, at jeg sejler ud med Kim Wall er påfaldende, men tilfældigt. Hun døde af iltmangel på grund af CO2-ophobning,« svarede den drabssigtede ubådskaptajn.

Anklager Jakob Buch-Jepsen fremlagde også syv tekster på engelsk, der blev fundet på en harddisk nær de madrasser, Peter Madsen brugte når han sov i Raketværkstedet på Refshaleøen.

En af dem indeholder en "opskrift" på at finde det rette element til spidning.

'Hvorfor spidde din sexpartner,' hedder det blandt andet.

Teksterne i de syv tekster handler blandt andet om på blodig vis at indføre forskellige spidse genstande i en kvindelig sexpartners kønsdel.

»Jeg har så meget mærkeligt liggende på min computer. Når jeg har læst eller hørt det, har jeg identificeret mig med kvinden - den svage part,« lød Peter Madsens forklaring.

Peter Madsen nægter sig skyldig i drab, men erkender at have parteret Kim Walls lig og smidt det overbord. Der ventes at falde dom i slutningen af april.