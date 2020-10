Omkring klokken 10.00 tirsdag formåede livstidsfangen Peter Madsen at tage et gidsel med sig under sin flugt fra Herstedvester Fængsel.

Gidslet skulle være en person indefra fængslet.

Ifølge B.T.s oplysninger formåede Peter Madsen af flygte fra fængslet, da han truede med en pistollignende genstand.

Efterfølgende blev han fanget og tilbageholdt på Nyvej i Albertslund af politiets aktionsstyrker. Knap en kilometer fra fængslet.

Her holdt aktionsstyrken dog afstand og havde Peter Madsen på sigtekornet, da han ifølge B.T.s oplysninger skulle have truet politiet med en bombe.

Peter Madsen er nu ført væk af Politiet.

Peter Madsen afsoner for drabet på den svenske journalist Kim Wall, der blev dræbt og parteret i Madsens hjemmebyggede ubåd Nautilus. Herefter blev ligdelene smidt i Øresund.